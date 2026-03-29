Bác sĩ cảnh báo nguy cơ hỏng thận ở trẻ do uống nhiều trà sữa

Trẻ em lạm dụng trà sữa đối mặt nguy cơ tăng axit uric máu và tổn thương thận không thể phục hồi, theo các bác sĩ Trung Quốc.

Mới đây, các bác sĩ chuyên khoa thận từ Bệnh viện Nhi đồng Thượng Hải (Trung Quốc) phát đi cảnh báo về thói quen tiêu thụ đồ uống ngọt ở trẻ nhỏ. Bác sĩ Vương Bình cho biết chứng tăng axit uric máu vốn phổ biến ở người lớn nay lan rộng sang nhóm tuổi vị thành niên, mà trà sữa đóng vai trò thủ phạm chính. Cơ quan bài tiết của trẻ em vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, do đó những tác động tiêu cực từ chế độ ăn uống sai lầm sẽ phá hủy màng lọc cầu thận vĩnh viễn.

Lạm dụng trà sữa có thể gây tăng axit uric máu và tổn thương thận không thể đảo ngược. Ảnh: Trọng Nghĩa

Thức uống này ẩn chứa nhiều rủi ro hơn tên gọi "trà và sữa". Đường fructose trong thành phần khi đi vào gan sẽ kích thích cơ thể tổng hợp purine, đẩy nồng độ axit uric lên mức nguy hiểm. Bên cạnh đó, một ly cỡ vừa (500ml) thường nạp vào cơ thể 50-100 gram đường, vượt xa ngưỡng an toàn hàng ngày. Bột kem béo mang theo axit béo chuyển hóa (trans-fat) sinh ra tình trạng protein niệu - dấu hiệu cảnh báo sớm các bệnh lý về thận. Ngoài ra, hàm lượng caffeine dày đặc cũng kích thích hệ thần kinh quá mức và cản trở quá trình phát triển thể chất tự nhiên của trẻ.

Để dung hòa giữa sở thích của con và yếu tố sức khỏe, chuyên gia y tế khuyên cha mẹ áp dụng các quy tắc kiểm soát nghiêm ngặt. Phụ huynh giới hạn tần suất uống ở mức tối đa hai lần mỗi tháng, tuyệt đối không cho trẻ sử dụng liên tục nhiều ngày và ưu tiên gọi ly kích cỡ nhỏ nhất. Khi mua, người lớn cần trực tiếp yêu cầu nhân viên pha chế không thêm đường, loại bỏ bột kem béo, hương liệu tổng hợp cũng như các loại topping giàu calo như trân châu hay khoai dẻo.

Ngay sau khi tiêu thụ đồ ngọt, trẻ cần uống bù nhiều nước lọc trong ngày nhằm tăng tốc độ đào thải đường và axit uric qua đường tiểu, kết hợp vận động thể chất để tiêu hao năng lượng dư thừa. Phụ huynh cũng phải quan sát sát sao phản ứng cơ thể con. Nếu phát hiện trẻ khát nước liên tục, đi vệ sinh nhiều, mệt mỏi hoặc sưng phù, gia đình cần đưa con đi xét nghiệm đường huyết và chức năng thận lập tức. Chuyên gia khuyến cáo cha mẹ duy trì cho con thói quen uống đủ nước lọc, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ hệ bài tiết toàn diện.

Mỹ Ý (Theo 51LDB)