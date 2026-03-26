Bác sĩ cảnh báo 5 loại đồ uống âm thầm tàn phá trái tim

Thường xuyên tiêu thụ nước ép, cà phê ngọt, đồ uống thể thao, rượu bia và nước ngọt ăn kiêng âm thầm tàn phá sức khỏe tim mạch.

Chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 24/3 vừa qua, tiến sĩ Vassily Eliopoulos - chuyên gia về trường thọ được đào tạo tại Đại học Cornell, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Y khoa của Longevity Health, cảnh báo: "Hầu hết mọi người chỉ chú ý đến thực phẩm khi chăm sóc tim mạch, nhưng thực tế, những gì bạn uống hàng ngày có thể gây tổn thương nhanh hơn và nghiêm trọng hơn".

Dưới đây là 5 loại đồ uống mà vị chuyên gia này khuyên nên cắt giảm ngay lập tức để bảo vệ trái tim:

Nước ép trái cây

Mặc dù trái cây tươi là thực phẩm cực kỳ lành mạnh, nhưng nước ép trái cây thì ngược lại. Ngay cả loại nước ép 100% nguyên chất, không thêm đường hay chất bảo quản cũng không có lợi cho tim mạch.

Tiến sĩ Vass giải thích nước ép bản chất là đường lỏng nhưng thiếu đi chất xơ - thành phần quan trọng giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy nước ép làm tăng đường huyết nhanh hơn cả nước ngọt có gas. Điều này đẩy nồng độ chất béo trung tính (triglycerides) lên cao và khiến tuyến tụy phải làm việc quá tải để sản xuất insulin.

Cà phê nhiều đường và sữa không tốt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Mina

Cà phê pha nhiều đường và sữa

Cà phê nguyên chất mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng việc thêm đường, sirô và kem béo sẽ triệt tiêu hoàn toàn những lợi ích đó.

"Một cốc latte lớn có hương liệu có thể chứa tới 50 g đường", tiến sĩ Vass lưu ý, thêm rằng thức uống này chẳng khác nào một món tráng miệng ngọt lịm được nấp bóng dưới cái tên "cà phê" để tạo cảm giác lành mạnh cho người dùng mỗi sáng.

Đồ uống thể thao (Sports drinks)

Đồ uống thể thao không chỉ chứa nhiều calo mà còn thường xuyên có các phẩm màu nhân tạo gây hại cho quá trình chuyển hóa.

Theo tiến sĩ Vass, trừ khi bạn là một vận động viên thi đấu cường độ cao liên tục từ 2 đến 3 ngày, bạn không cần đến "34 g carbohydrate và phẩm màu nhân tạo" nạp vào cơ thể. "Nước lọc và các chất điện giải nguyên bản sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phục hồi mà không gây ra những tổn hại về chuyển hóa", ông chia sẻ.

Rượu bia (Quá 2 đơn vị mỗi tháng)

Dù nhiều người tin rằng một chút rượu có thể tốt cho sức khỏe, nhưng tiến sĩ Vass khẳng định không có hạn mức nào là thực sự an toàn. Tuy nhiên, việc giới hạn dưới 2 đơn vị uống mỗi tháng sẽ giúp giữ nguy cơ đau tim ở mức thấp.

"Câu chuyện 'rượu vang đỏ tốt cho tim' phần lớn đã bị bác bỏ", ông tuyên bố. Ngay cả việc uống rượu ở mức độ vừa phải nhưng thường xuyên cũng làm tăng huyết áp, làm gián đoạn cấu trúc giấc ngủ và gia tăng các chỉ số viêm trong cơ thể.

Nước ngọt ăn kiêng (Diet sodas)

Đừng lầm tưởng nước ngọt ăn kiêng là lựa chọn thay thế lành mạnh. Tiến sĩ Vass cảnh báo các chất làm ngọt nhân tạo vẫn có thể kích hoạt phản ứng insulin của cơ thể. Chúng cũng làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột và trong các nghiên cứu quy mô lớn, chúng có liên quan độc lập đến các biến cố tim mạch.

"Những gì bạn uống mỗi ngày sẽ tích tụ qua nhiều năm. 5 loại đồ uống này đang âm thầm chống lại trái tim của bạn", vị bác sĩ nhấn mạnh.

Mỹ Ý (Theo Hindustan Times)