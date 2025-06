Bác sĩ Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An góp mặt tại diễn đàn quốc tế

SingaporeBác sĩ Đỗ Quang Khải, Giám đốc chuyên môn của bệnh viện, chia sẻ kỹ thuật nâng mũi đặc thù cho cơ địa người châu Á trong khóa học chuyên sâu tại "Hội nghị ISAPS 2025".

Bác sĩ Đỗ Quang Khải, Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An, vừa được mời giảng dạy tại "Hội nghị ISAPS 2025" (ISAPS Olympiad World Congress 2025), từ ngày 18/6 đến ngày 21/6, tại Singapore. Sự kiện quy tụ chuyên gia từ hơn 100 quốc gia, cập nhật kỹ thuật tiên tiến và thúc đẩy kết nối toàn cầu trong ngành tạo hình thẩm mỹ.

Bác sĩ Đỗ Quang Khải, Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An, chia sẻ tại "Hội nghị ISAPS 2025". Ảnh: Nam An

Tại khuôn khổ sự kiện, bác sĩ Đỗ Quang Khải là một trong những giảng viên của khóa học chuyên sâu "Rhinoplasty Simulation Course" bên cạnh các chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Thổ Nhi Kỳ. Khóa học được chủ trì bởi GS.TS Nazim Cerkes - Chủ tịch ISAPS nhiệm kỳ 2021. Lớp học giới hạn số lượng với chỉ 25 bác sĩ quốc tế được tuyển chọn nghiêm ngặt, học phí lên đến gần 2.800 USD và yêu cầu giảng viên phải có kinh nghiệm thực chiến dày dặn cũng như tư duy học thuật vững vàng.

Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An cho biết phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ là làm đẹp mà còn là trách nhiệm với từng đường kim mũi chỉ, sự cân nhắc giữa thẩm mỹ và cấu trúc, giữa mong muốn của khách hàng và tính khả thi y học. Điều này không chỉ đến từ lý thuyết mà còn nằm ở tính thực tế cao, được đúc kết từ hàng trăm ca mổ phức tạp.

Bác sĩ Đỗ Quang Khải hướng dẫn thực hành mổ trên mô hình tại hội nghị. Ảnh: Nam An

Tại khóa học, nội dung bài giảng của bác sĩ Khải tập trung vào hai nhóm kỹ thuật nâng mũi đặc thù cho cơ địa người châu Á. Trong đó, tạo hình đầu mũi ứng dụng kỹ thuật khâu xuyên vòm, ngang vòm, ngang trụ kết hợp sụn tự thân và vật liệu sinh học PCL giúp tăng độ bền cấu trúc. Còn thu hẹp nền mũi, cánh mũi sử dụng kỹ thuật cắt chính xác, tránh biến dạng, đặc biệt là xử lý các trường hợp cắt hỏng do can thiệp tại các cơ sở không đạt chuẩn. Thông qua bài giảng, vị chuyên gia chia sẻ nhiều tình huống thực tế từ khách hàng Việt Nam, nơi thường gặp các thách thức như da dày, sụn yếu, mô mềm đàn hồi kém... những yếu tố khiến việc tạo hình mũi đẹp, tự nhiên trở nên khó hơn rất nhiều so với mũi phương Tây.

"Chúng tôi hiểu rằng phẫu thuật thẩm mỹ không thể áp dụng một công thức chung. Mỗi khu vực, mỗi gương mặt đều cần một giải pháp cá nhân hóa. Đó là lý do vì sao Nam An đầu tư rất lớn vào nghiên cứu lâm sàng và đào tạo đội ngũ theo chiều sâu, thay vì chỉ chạy theo xu hướng", vị bác sĩ cho biết.

Theo bác sĩ Khải, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An không chỉ là nơi thực hiện các ca thẩm mỹ cao cấp mà còn được xem như một "học viện nội bộ" khi duy trì quy trình đào tạo liên tục cho đội ngũ y bác sĩ: từ hội chẩn chuyên đề, cập nhật kỹ thuật mới đến việc xây dựng tài liệu học thuật riêng do chính ông đào tạo. Việc bác sĩ Khải thường xuyên được mời báo cáo tại các hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước là một trong những thành quả của chiến lược phát triển năng lực bền vững. Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng đến nghiên cứu vật liệu sinh học và tương thích cơ địa người Việt, nhằm tăng tính an toàn lâu dài cho khách hàng.

Hình ảnh trước sau một ca sửa mũi phức tạp tại Nam An, từ cánh mũi bị cắt hỏng đến dáng mũi hài hòa, tự nhiên. Ảnh: Nam An

ISAPS (Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1970 tại New York, Mỹ. Với hơn 50 năm hoạt động, ISAPS quy tụ các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được chứng nhận đến từ hơn 100 quốc gia. Tổ chức này đặt mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị, tiêu chuẩn hóa thực hành lâm sàng và thúc đẩy đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ. Các hội nghị khoa học của ISAPS được ví như "kỳ Olympic chuyên môn" – nơi quy tụ những tiến bộ, xu hướng và chuẩn mực toàn cầu của ngành. Đây cũng là diễn đàn học thuật uy tín, góp phần định hình tương lai của phẫu thuật thẩm mỹ trên thế giới.

