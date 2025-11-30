Bác sĩ Bạch Mai hỗ trợ y tế 1.300 người dân vùng lũ

30 chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.300 người dân Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng sau bão số 15.

Trao đổi ngày 30/11, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho hay đoàn công tác gồm các bác sĩ đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực như Cấp cứu, Hồi sức, Truyền nhiễm, Tim mạch, Nhi khoa đã có mặt tại hai xã Hòa An và Hòa Quang Nam. Đây là những địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất của đợt thiên tai vừa qua. Các y bác sĩ tập trung đánh giá tổng thể sức khỏe cộng đồng, xử lý các ca bệnh nghiêm trọng và cấp phát hàng trăm suất quà cùng thuốc men cho người dân.

Người dân được nhận thuốc miễn phí. Ảnh: Thế Anh

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, đoàn công tác phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để cấy mẫu vi sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn và hướng dẫn cán bộ y tế địa phương các biện pháp phòng dịch sau lũ. Nhân dịp này, Bệnh viện Bạch Mai trao 500 triệu đồng hỗ trợ ngành y tế Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Trưởng đoàn công tác, thông tin qua quá trình sàng lọc, các bác sĩ ghi nhận hai nhóm bệnh lý phổ biến. Nhóm mạn tính gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tai mũi họng; nhóm bệnh phát sinh do môi trường lũ lụt gồm da liễu, rối loạn tiêu hóa và nhiễm khuẩn hô hấp.

Đại diện Trạm Y tế xã Hòa An, anh Phan Văn Hiền cho biết việc ngâm mình nhiều ngày trong nước lũ khiến bà con dễ mắc các bệnh ngoài da và nhiễm khuẩn. Sự hỗ trợ kịp thời từ đội ngũ chuyên gia tuyến trung ương giúp người dân an tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống.

Trước đó, Sở Y tế TP HCM cũng huy động hơn 100 nhân viên y tế từ các bệnh viện đầu ngành, chia thành 5 tổ phản ứng nhanh lên đường chi viện vùng lũ Nam Trung Bộ. Lực lượng này quy tụ chuyên gia đa lĩnh vực từ hồi sức, ngoại khoa đến sản, nhi, da liễu, nhằm đảm bảo chăm sóc toàn diện cho người dân và nhóm yếu thế. Sáng 25/11, các đoàn bắt đầu tiếp cận những xã thiệt hại nặng nhất để khám chữa bệnh, cấp phát 2.500 túi thuốc gia đình và hỗ trợ khôi phục y tế cơ sở. Song song đó, Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur TP HCM đã cử nhân lực đến Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng để hỗ trợ cứu nạn và xử lý môi trường phòng dịch.

Các bác sĩ Bạch Mai thăm khám cho người dân vùng lũ. Ảnh: Thế Anh

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng cho Đắk Lắk và các vùng lân cận, với lượng mưa nhiều nơi vượt 1.800 mm. Toàn khu vực ghi nhận 63 người chết, 8 người mất tích, phần lớn là người cao tuổi và người có bệnh nền. Thiên tai nhấn chìm 150.000 ngôi nhà, làm sập hoàn toàn hơn 120 căn, gây ngập 10 trạm y tế và phá hủy nhiều hạ tầng giao thông, thủy lợi. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính gần 5.500 tỷ đồng.

Lê Nga