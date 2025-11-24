Hàng trăm y bác sĩ TP HCM chi viện vùng lũ Nam Trung Bộ

Hơn 100 nhân viên y tế từ các bệnh viện đầu ngành tại TP HCM sẽ chia thành 5 tổ phản ứng nhanh lên đường chi viện cho vùng lũ Nam Trung Bộ.

Chiều 24/11, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết mỗi tổ gồm hơn 20 thành viên, nòng cốt là đội ngũ từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Nhân dân 115, An Bình, Đa khoa Khu vực Thủ Đức và Đa khoa Bình Dương. Các đơn vị này đảm trách những mũi nhọn chuyên môn trong thảm họa gồm hồi sức cấp cứu, nội khoa, ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vận chuyển đồ lên xe để mang ra hỗ trợ Khánh Hòa, rạng sáng 24/11. Ảnh: Hạnh Nguyễn

Để đảm bảo chăm sóc toàn diện cho nhóm yếu thế như trẻ em, thai phụ và người cao tuổi, ngành y tế thành phố huy động thêm bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố. Các chuyên gia từ Bệnh viện Da Liễu, Bệnh nhiệt đới cùng đội ngũ dược sĩ, điều dưỡng cũng tham gia đoàn để xử lý các bệnh lý đặc thù vùng sông nước.

5 mũi nhọn y tế này lên đường vào sáng mai, sẽ tiếp cận các xã chịu thiệt hại nặng nề như Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Đồng Xuân, Đông Hòa, Tuy An Đông. Tại đây, y bác sĩ dự kiến khám bệnh, cấp phát miễn phí 2.500 túi thuốc gia đình, hỗ trợ khôi phục trạm y tế xã, đồng thời phân loại và chuyển tuyến kịp thời những ca bệnh nặng. Toàn bộ chi phí phương tiện, vật tư do các bệnh viện tự chi trả.

Rạng sáng 24/11, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng phối hợp Thành Đoàn TP HCM đưa đoàn công tác đến Khánh Hòa hỗ trợ cứu nạn, chăm sóc sức khỏe người dân và 150 tình nguyện viên tại hiện trường. Đơn vị dự kiến trao 500 túi thuốc gia đình cho bà con vào ngày 25/11.

Ở mặt trận phòng chống dịch bệnh, hai đoàn công tác của Viện Pasteur TP HCM do Viện trưởng Nguyễn Vũ Trung và Phó viện trưởng Nguyễn Vũ Thượng dẫn đầu đã có mặt tại Gia Lai, Lâm Đồng từ ngày 23/11. Thực hiện chỉ đạo hỏa tốc của Bộ Y tế, các chuyên gia tập trung đánh giá nguy cơ dịch tễ, hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường nhằm ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm sau lũ như tiêu chảy, sốt xuất huyết, bệnh ngoài da.

Lãnh đạo Viện Pasteur đã làm việc với Sở Y tế hai tỉnh để thống nhất phương án hỗ trợ, tiếp tục khảo sát các điểm ngập sâu và cung cấp hóa chất khử khuẩn trong ngày 25/11. Các địa phương cũng đề xuất Bộ Y tế chi viện thêm Cloramin B, hóa chất diệt côn trùng và thuốc điều trị bệnh về mắt.

Trước đó, đêm 21/11, khoảng 40 bác sĩ từ Thống Nhất, Quân y 175, Nhân dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Phục hồi chức năng Bệnh nghề nghiệp và An Bình đã có mặt tại Khánh Hòa, khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa vùng và các xã thiệt hại nặng ở Khánh Vĩnh, Diên Khánh.

Lê Phương