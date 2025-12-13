Bác sĩ Ấn Độ giảm 40 kg nhờ cách ăn thâm hụt calo

Từng chiến đấu với bệnh béo phì, chuyên gia thận học Arjun Sabharwal tự giảm thành công 40 kg, chứng minh bí quyết giảm cân bền vững không phải nhịn đói mà là nguyên tắc toán học: thâm hụt calo.

Arjun Sabharwal, bác sĩ chuyên khoa thận được đào tạo tại trường Y DY Patil ở Mumbai, Ấn Độ, và Hội đồng bác sĩ Hoàng gia Anh, từng chiến đấu với bệnh béo phì và giảm thành công 40 kg trong 2 năm, chia sẻ kinh nghiệm của mình trong một bài đăng trên Instagram gần đây.

Theo ông, "phương pháp duy nhất để giảm cân là thâm hụt calo". Nhiều người bị cuốn vào các xu hướng tập luyện phức tạp, chế độ ăn giàu protein hay các bài tập tạ nặng nhưng thực tế những yếu tố này không có ý nghĩa quyết định nếu tổng lượng calo nạp vào không được kiểm soát. Ông khẳng định nguyên tắc cơ bản là người muốn giảm cân phải tính toán lượng calo và đảm bảo đốt cháy nhiều hơn lượng tiêu thụ.

Bác sĩ chuyên khoa thận Arjun Sabharwal. Ảnh: Facebook Dr Arjun Sabharwal - Nephrology

"Nếu muốn giảm cân, bạn cần hiểu rõ công thức toán học đằng sau việc giảm mỡ. 1 kg mỡ cơ xấp xỉ khoảng 7.700 calo. Vì vậy, nếu tạo ra mức thâm hụt 1.200 calo mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm được khoảng 1 kg mỡ mỗi tuần", chuyên gia giải thích, cho biết có thể đạt được điều này thông qua chế độ ăn uống, tập luyện và thay đổi thói quen, thay vì nhịn đói.

"Đây không phải là chế độ ăn kiêng cấp tốc. Đây là khoa học", ông nói thêm.

Sabharwal lưu ý giai đoạn đầu có thể cảm thấy thử thách. "Tuần đầu tiên sẽ khó khăn, tuần thứ hai dễ dàng hơn và đến tuần thứ ba, nó trở thành một thói quen", bác sĩ cho hay.

Do đó, ý chí và sự kiên trì trở thành hai yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công. Chuyên gia tin rằng việc xây dựng tính kỷ luật ngay từ sớm sẽ giúp quá trình duy trì cân nặng trở nên dễ dàng hơn về lâu dài.

Sau khi tự giảm cân thành công, bác sĩ Sabharwal đã dùng chính câu chuyện của mình để động viên người khác. Ông khuyên dừng việc chạy theo những cách giảm cân "thần tốc" không hiệu quả mà hãy chấp nhận một phương pháp ổn định và thực tế hơn. Theo bác sĩ, giảm cân lâu dài không phải là áp dụng những chế độ ăn kiêng phức tạp mà là hiểu về lượng calo mình nạp vào và kiên trì tuân thủ thói quen hàng ngày. Ông tin chỉ cần có sự kiên nhẫn, đều đặn và ý chí mạnh mẽ, bất cứ ai cũng có thể giảm cân an toàn và duy trì kết quả lâu dài.

Bình Minh (Theo The Economic Times, Hindustan Times)