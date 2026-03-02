Bác sĩ Ấn Độ chỉ ra 5 dấu hiệu cảnh báo thận suy yếu

Nhiều người thường nhầm lẫn phù chân, tiểu đêm với thói quen sinh hoạt, song chuyên gia y tế Ấn Độ cảnh báo đây là những tín hiệu sớm báo động chức năng thận suy giảm.

Mới đây, bác sĩ Hemant Chaugule, chuyên gia nội thận tại Bệnh viện Holy Family (Mumbai, Ấn Độ) công bố 5 triệu chứng sớm giúp cộng đồng nhận diện nguy cơ mắc bệnh lý về thận. Chuyên gia bác bỏ quan niệm sai lầm cho rằng bệnh thận chỉ bộc lộ triệu chứng ở giai đoạn cuối. Theo ông, cơ thể luôn phát tín hiệu cảnh báo ngay từ khi cơ quan này bắt đầu suy giảm chức năng lọc chất thải, cân bằng dịch và điều hòa huyết áp.

Sự xáo trộn trong thói quen bài tiết là hồi chuông cảnh báo đầu tiên. Người bệnh thường đi tiểu nhiều hơn, nước tiểu sủi bọt báo hiệu tình trạng rò rỉ protein. Một số trường hợp lại giảm lượng nước tiểu, đi tiểu đêm liên tục hoặc tiểu ra máu. Kèm theo đó, cơ thể xuất hiện tình trạng sưng phù ở chân, mắt cá chân hoặc quanh mắt. Quá trình lọc dịch kém khiến muối và nước tích tụ, gây phù nề cục bộ. Trạng thái này thay đổi rõ rệt theo thời gian trong ngày, khác hoàn toàn với hiện tượng tăng cân phân bổ đều khắp cơ thể.

Mệt mỏi và suy nhược kéo dài cũng phản ánh tình trạng đình trệ của thận. Cơ quan này suy yếu làm giảm sản xuất hormone tạo hồng cầu, đẩy cơ thể vào trạng thái thiếu máu, gây yếu sức và khó thở triền miên. Bên cạnh đó, người dân dễ nhầm lẫn triệu chứng tổn thương thận với bệnh tiêu hóa thông thường. Cảm giác chán ăn, buồn nôn hoặc miệng có vị kim loại xuất hiện do độc tố tích tụ quá mức trong máu. Bác sĩ Chaugule khuyên mọi người tuyệt đối không coi việc mất cảm giác thèm ăn là cơ hội giảm cân.

Tình trạng tăng huyết áp khó kiểm soát đóng vai trò là dấu hiệu quan trọng cuối cùng. Nhiều người trẻ duy trì uống thuốc nhưng huyết áp vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh bệnh lý tiềm ẩn thay vì chỉ do căng thẳng từ áp lực công việc. Theo thống kê của Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, khoảng 10% dân số toàn cầu đang mắc bệnh thận mạn tính. Để ngăn chặn bệnh diễn tiến thành suy thận, bác sĩ khuyến cáo nhóm nguy cơ cao như người mắc tiểu đường, cao huyết áp hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận cần chủ động xét nghiệm máu và nước tiểu định kỳ.

Bình Minh (Theo Hindustan Times)