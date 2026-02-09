Bác sĩ 9X thoát cửa tử nhờ tạng người lạ

Hà NộiBác sĩ Sầm Thành Tài, 33 tuổi, vừa xuất viện sau gần một tháng ghép thận thành công từ người hiến chết não, chuẩn bị đón Tết đoàn viên và mong sớm trở lại công tác vùng cao.

Tháng 1/2026, ca phẫu thuật ghép thận cho bác sĩ Tài được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau gần một tháng điều trị tích cực, hiện các chỉ số sinh tồn của anh đã ổn định, quả thận ghép thích nghi và hoạt động tốt.

Cuộc điện thoại báo tin vui cho vợ vang lên trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Ở đầu dây bên kia, người bác sĩ trẻ chỉ hỏi những điều rất đỗi giản dị "Các con có khỏe không?". Sau những ngày dài điều trị, gia đình nhỏ của anh sắp được đoàn tụ trong yêu thương trọn vẹn, cùng đón Tết đầm ấm.

"Điều tôi mong mỏi nhất lúc này là sớm đủ sức khỏe để quay trở lại với công việc, tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng cao", anh nói và cảm ơn tới gia đình người hiến tạng, những người đã trao đi "món quà sự sống" vô giá, cùng các bác sĩ và các nhà hảo tâm đã chung tay sẻ chia, giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị.

Bác sĩ ghép thận tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thảo My

Biến cố sức khỏe ập đến với bác sĩ Tài vào cuối tháng 7/2025. Những cơn chóng mặt, mệt mỏi và sụt cân kéo dài buộc anh đi khám, nhận kết quả suy thận giai đoạn cuối. Là người trong ngành, anh hiểu rõ mức độ nghiêm trọng và hành trình gian nan phía trước.

Gánh nặng kinh tế đè nặng lên gia đình khi chi phí ghép thận ước tính hơn một tỷ đồng, chưa kể tiền chạy thận định kỳ. Thời điểm đó, vợ anh vừa sinh con thứ hai được hai tháng, thu nhập cả nhà chỉ trông vào đồng lương công chức y tế ít ỏi. Nhờ sự chung tay của cộng đồng và "phép màu" từ tạng hiến, anh đã vượt qua cửa tử.

Trước khi trở thành bệnh nhân, bác sĩ Tài là điểm tựa tin cậy của người dân địa phương. Tốt nghiệp Đại học Y khoa Vinh năm 2019, chàng trai dân tộc Thái từ chối cơ hội làm việc tại thành phố để về cống hiến cho quê hương. Qua các vị trí công tác tại Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, Trạm Y tế xã Châu Lộc và Nghĩa Xuân, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của bà con nhờ sự tận tụy.

Số lượt khám tại trạm y tế nơi anh làm việc tăng vọt từ 90 lên hơn 230 lượt mỗi tháng. Anh thường xuyên xuống tận bản làng vận động người dân bỏ thói quen dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, bác sĩ Tài cũng là một trong những nhân viên y tế tuyến đầu làm việc đến kiệt sức để truy vết và điều trị cho cộng đồng.

Theo thống kê, Việt Nam đã thực hiện thành công gần 10.000 ca ghép tạng, trong đó ghép thận chiếm đa số với gần 9.000 trường hợp, tiếp đến là gần 800 ca ghép gan. Kỹ thuật này hiện không chỉ giới hạn ở các bệnh viện tuyến trung ương như Việt Đức, Chợ Rẫy, Trung ương Quân đội 108 mà đã được chuyển giao cho nhiều bệnh viện tỉnh, với khoảng 30 trung tâm ghép tạng trên cả nước.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến vượt bậc của Bệnh viện Việt Đức trong lĩnh vực này. Từ mức trung bình 8-10 ca hiến từ người cho chết não mỗi năm kể từ 2010, năm nay bệnh viện đã tiếp nhận hơn 40 trường hợp. Các bác sĩ tại đây liên tục thực hiện nhiều ca ghép phức tạp, bao gồm ghép đồng thời đa tạng như tim - gan, tim - phổi và gan - thận.

Lê Nga