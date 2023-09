Bác sĩ 25 năm kiến tạo nụ cười tự tin cho khách hàng

Hơn 25 năm khoác áo blouse trắng, tiến sĩ, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân đã giúp rất nhiều khách hàng lấy lại nụ cười tự tin.

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân được biết đến là một trong những người tiên phong áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong lĩnh vực nha khoa tại Việt Nam. Ông đã thực hiện và phát triển nhiều phương pháp phức tạp như phẫu thuật dời dây thần kinh để cấy ghép implant, cấy ghép implant xương gò má, trồng răng cho người không răng bẩm sinh...

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân. Ảnh: Nha khoa Nhân Tâm

Được biết, tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân tốt nghiệp loại giỏi ngành Răng Hàm Mặt tại trường Đại học Y Dược TP HCM năm 1997, được tuyển thẳng vào chương trình đào tạo thạc sĩ - bác sĩ nội trú. Sau đó, ông đã dành nhiều thời gian trong việc học tập và nghiên cứu về kỹ thuật cấy ghép răng Implant.

Năm 2010, tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân hoàn thành khóa học Implant tại Đại học New York và chương trình Master Implant tại Đại học UCLA, Mỹ năm 2012. Hai năm sau, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài "Nghiên cứu cấy ghép implant ở bệnh nhân đã cấy ghép xương hàm sau phẫu thuật tạo hình khe hở môi và vòm miệng toàn bộ". Đây là công trình không chỉ giúp khôi phục chức năng ăn nhai mà còn đem lại diện mạo bình thường cho các bệnh nhân khe hở môi và vòm miệng.

Năm 2018, công trình này được đăng trên tạp chí khoa học hàng đầu thế giới The Cleft Palate – Craniofacial Journal (CPCJ, Mỹ) thuộc Hiệp hội khe hở vòm miệng sọ mặt Mỹ. Năm 2020, tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân cùng cộng sự đã tiếp tục có thêm một công trình nghiên cứu khoa học được công bố chính thức trên tạp chí Journal of Oral and Maxillofacial Surgery vào cuối tháng 12/2020 – tạp chí của Hội các nhà phẫu thuật Miệng Hàm Mặt Mỹ (AAOMS) và Hội các nhà phẫu thuật Miệng Hàm Mặt Canada (CAOMS).

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân cho biết, những trải nghiệm khi chứng kiến cuộc sống của người thân bị ảnh hưởng cả về sức khỏe lẫn tinh thần do mất răng là lý do ông chọn và gắn bó với công việc này.

Ông cũng cho biết động lực giúp mình vượt qua mọi khó khăn trong hơn 25 năm qua chính là nụ cười của khách hàng. "Mỗi lần chứng kiến sự thay đổi tích cực trong tâm trạng của khách hàng sau mỗi ca điều trị, được nhìn thấy những nụ cười tự tin là nguồn động lực mạnh mẽ, thúc đẩy tôi tiếp tục hướng tới mục tiêu mang lại hạnh phúc cho người, cho đời", ông Nhân nói.

Trong quá trình gắn bó nghề, tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân cũng nhận nhiều giải thưởng về nghiên cứu khoa học, như giải II Poster tại Hội nghị châu Á Thái Bình Dương năm 2012. Ông còn được mời báo cáo tại sự kiện lớn ở Melbourne (Australia), Hong Kong, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Ấn Độ...

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân (phải) cùng một khách hàng sau ca điều trị răng. Ảnh: Nha khoa Nhân Tâm

Dù có danh tiếng và kinh nghiệm dày dặn trong nghề, tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân vẫn luôn không ngừng nỗ lực nghiên cứu, học hỏi, cập nhật và ứng dụng những công nghệ mới trong lĩnh vực nha khoa, tiếp tục đưa nha khoa Việt Nam phát triển, sánh ngang với các nước tiên tiến.

Không chỉ vang danh là một người bác sĩ có chuyên môn, giàu kinh nghiệm, luôn tận tâm hết lòng vì khách hàng, tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân còn được biết đến là một người đầy nhiệt huyết trong việc đào tạo, hướng dẫn tận tình cho các nha sĩ trẻ tiếp cận với phương pháp nha khoa đương đại. Ngoài việc tập trung thăm khám và điều trị cho khách hàng tại nha khoa Nhân Tâm, ông còn dành thời gian để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình trên các diễn đàn nha khoa trong nước và quốc tế.

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân báo cáo tại hội nghị Rhein’ 83 tại Bologna – Italy. Ảnh: Nha khoa Nhân Tâm

Chia sẻ về kế hoạch của mình, tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân bày tỏ mong muốn phát triển trung tâm nha khoa Nhân Tâm thành bệnh viện, để điều trị cho khách hàng và giảng dạy cho thế hệ nha sĩ trẻ. Mục tiêu này thể hiện tầm nhìn của ông, không chỉ hướng tới cải thiện sức khỏe răng miệng của cộng đồng mà còn là việc đào tạo và truyền đạt kiến thức, kỹ năng cho những bác sĩ trẻ kế nhiệm sự nghiệp từng bước đưa nha khoa Việt vươn xa trong tương lai.

Trong suốt hành trình 25 năm gắn bó với nghề, tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân đã xây dựng và phát triển thương hiệu nha khoa Nhân Tâm trở thành trung tâm chăm sóc răng miệng uy tín, là trung tâm nổi tiếng trong việc tiên phong ứng dụng những công nghệ y nha khoa hiện đại.

Yên Chi