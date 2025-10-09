Bắc Ninh gặp 20 sự cố đê điều

Do lũ sông Cầu, sông Thương vượt đỉnh lịch sử, Bắc Ninh ghi nhận 20 sự cố đê điều, chủ yếu nước tràn qua đê bối, đê bao trên tổng chiều dài 9 km.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ghi nhận sau bão Matmo, ba địa phương miền Bắc gặp 23 sự cố đê điều, trong đó Bắc Ninh 20, Thái Nguyên 2 và Hà Nội 1.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho biết tỉnh chưa ghi nhận sự cố nguy hiểm uy hiếp an toàn các tuyến đê từ cấp III đến cấp I, song hàng loạt đê bối, đê bao bị nước tràn qua.

Đê bối, đê bao là đê nhỏ, thấp hơn và nằm ngoài tuyến đê sông chính, nhiệm vụ bảo vệ bãi bồi, bãi nổi, vùng dân sinh hoặc đất nông nghiệp ven sông.

Sông Cầu đoạn chảy qua cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Ninh chiều 9/10. Ảnh: Ngọc Thành

Trên tuyến đê Tả Cầu, lũ đã vượt cao trình đỉnh đê tại một số nơi, chính quyền đắp trạch chống tràn tại 7 vị trí với tổng chiều dài 5,6 km. Đê Hữu Cầu ghi nhận hiện tượng thẩm lậu, rò rỉ mái đê tại một số vị trí, đang được theo dõi.

Đê bối tả sông Cầu từ chiều 8/10 nước tràn tại một số vị trí gây ngập diện rộng. Cụ thể, đê bối Đông Tiến tràn từ 16h gây ngập sâu khoảng 0,7 m; nước tràn qua đê bối Vân Hà sâu khoảng 2 m. Đê bối Quả Cảm tràn ở vị trí trũng khiến nước nội đồng cao bằng ngoài sông, nhiều hộ dân phải di dời.

Đê bối Đa Hội, Đồng Đạo thuộc xã Hợp Thịnh, nước tràn khiến khu dân cư ngập sâu hơn một mét. Riêng đê bối Đẩu Hàn qua phường Kinh Bắc, đêm qua chính quyền đã huy động hàng trăm người dân, bộ đội, công an đắp bao cát chống tràn.

Người dân dùng bao cát ngăn nước vào làng ở thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thoa

Tuyến đê Hữu Thương ghi nhận mực nước cao hơn cao trình mặt đê tại một số điểm, địa phương đắp đất, bao cát chống tràn tại 9 vị trí với chiều dài 2,5 km, giữ đê ổn định. Tại đoạn Lãng Sơn thuộc tuyến đê bối sông Thương, nhà chức trách chủ động cho tự tràn qua ngưỡng, nước trong đồng ngập khoảng 2,5 m. Các tuyến Tân Tiến, Tiền Đình được đắp đất, bao cát chống tràn tổng cộng 150 m.

Tuyến đê bao thôn Ngoài, thôn Đụn thuộc xã Tiên Lục bị tràn dẫn đến vỡ hai đoạn khoảng 70 m rạng sáng 8/10, 500 hộ dân phải di dời. Người dân cho biết lũ vẫn cao khoảng 2 m, trưa nay tiếp tục dâng song đến chiều đã ngừng.

Đê bối Vân Hà, Quả Cảm, Đồng Chản, Lãng Sơn, Đông Tiến, Tiên Lục đã tràn; sạt lở mái đê phía sông trên đê tả Thương, xã Dương Đức đã được xử lý xong. Các tuyến đê còn lại đều ổn định.

Hàng nghìn người hộ đê sông Cầu, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh Hàng nghìn người hộ đê sông Cầu, phường Kinh Bắc đêm 8/10: Video: Huy Mạnh

13h hôm nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) là 26,53 m, giảm 3,37 m so với lúc đỉnh vào rạng sáng qua. Trên sông Thương, lũ tại trạm Cầu Sơn 18,22 m, trên báo động ba 2,22 m; tại Phủ Lạng Thương 7,57 m, trên báo động ba 1,27 m, vượt lũ lịch sử năm 1986 là 0,05 m.

Dự báo 12 giờ tới, lũ sông Cầu tại trạm Đáp Cầu có thể lên đỉnh, vượt báo động ba khoảng 1,3 m; lũ sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống báo động ba; lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy xuống báo động một.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh đề nghị xã phường dọc tuyến sông Cầu, Thương phối hợp với lực lượng quản lý đê rà soát các cao trình đê thấp, trũng cục bộ, chủ động đắp đất, bao cát đề phòng tràn trước; tuần tra, kịp xử lý các sự cố.

Hoàng Phương