Bắc Ninh đắp hàng loạt đê ngăn lũ sông Cầu

Ba ngày qua, lũ sông Cầu, sông Thương lên nhanh vượt báo động ba, có thời điểm vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m gây áp lực lớn đến hệ thống đê điều. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết bão Matmo cùng mưa lũ sau bão khiến Bắc Ninh gặp 37 sự cố đê điều, tính tới ngày 9/10. Hàng loạt vị trí đê bối, đê bao bị nước lũ tràn qua, thẩm lậu, rò rỉ thân đê trên tổng chiều dài khoảng 12 km.

Trước dự báo lũ sông Cầu đạt đỉnh đêm 9/10, hàng loạt tuyến đê tả sông Cầu thuộc các xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa cũ); đê bối Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc), đê bối sông Thương thuộc xã Mỹ Thái (Lạng Giang cũ) được gia cố, đắp trạch chống tràn. Ảnh: Văn Tĩnh