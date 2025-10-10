Bắc Ninh đắp hàng loạt đê ngăn lũ sông Cầu

Ba ngày qua, lũ sông Cầu, sông Thương lên nhanh vượt báo động ba, có thời điểm vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m gây áp lực lớn đến hệ thống đê điều. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết bão Matmo cùng mưa lũ sau bão khiến Bắc Ninh gặp 37 sự cố đê điều, tính tới ngày 9/10. Hàng loạt vị trí đê bối, đê bao bị nước lũ tràn qua, thẩm lậu, rò rỉ thân đê trên tổng chiều dài khoảng 12 km.
Trước dự báo lũ sông Cầu đạt đỉnh đêm 9/10, hàng loạt tuyến đê tả sông Cầu thuộc các xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa cũ); đê bối Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc), đê bối sông Thương thuộc xã Mỹ Thái (Lạng Giang cũ) được gia cố, đắp trạch chống tràn. Ảnh: Văn Tĩnh
Ba ngày qua, lũ sông Cầu, sông Thương lên nhanh vượt báo động ba, có thời điểm vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m gây áp lực lớn đến hệ thống đê điều. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết bão Matmo cùng mưa lũ sau bão khiến Bắc Ninh gặp 37 sự cố đê điều, tính tới ngày 9/10. Hàng loạt vị trí đê bối, đê bao bị nước lũ tràn qua, thẩm lậu, rò rỉ thân đê trên tổng chiều dài khoảng 12 km.
Trước dự báo lũ sông Cầu đạt đỉnh đêm 9/10, hàng loạt tuyến đê tả sông Cầu thuộc các xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa cũ); đê bối Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc), đê bối sông Thương thuộc xã Mỹ Thái (Lạng Giang cũ) được gia cố, đắp trạch chống tràn. Ảnh: Văn Tĩnh
Chiều 9/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 3, Quân khu 1 được điều động tham gia hộ đê tại thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh (huyện Hiệp Hòa cũ). Ngoài đắp đê, bộ đội giúp dân thu hoạch hoa màu, chạy lũ. Ảnh: Văn Tĩnh
Chiều 9/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 3, Quân khu 1 được điều động tham gia hộ đê tại thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh (huyện Hiệp Hòa cũ). Ngoài đắp đê, bộ đội giúp dân thu hoạch hoa màu, chạy lũ. Ảnh: Văn Tĩnh
Tuyến đê Tả Cầu chạy qua hai xã Xuân Cẩm và Hợp Thịnh, bao bọc xóm làng, có Cụm công nghiệp Hợp Thịnh với hàng trăm nhà máy điện tử, sản xuất công nghệ cao phía bên trong. Đây là tuyến đê chính, không có đê bối, đê bao bảo vệ bên ngoài. Ảnh: Văn Tĩnh
Tuyến đê Tả Cầu chạy qua hai xã Xuân Cẩm và Hợp Thịnh, bao bọc xóm làng, có Cụm công nghiệp Hợp Thịnh với hàng trăm nhà máy điện tử, sản xuất công nghệ cao phía bên trong. Đây là tuyến đê chính, không có đê bối, đê bao bảo vệ bên ngoài. Ảnh: Văn Tĩnh
Từng bao đất được đóng vào bao tải, buộc thắt nút và xếp chồng ngăn nước tràn. Ảnh: Thanh Hải
Từng bao đất được đóng vào bao tải, buộc thắt nút và xếp chồng ngăn nước tràn. Ảnh: Thanh Hải
Khu vực trạm bơm chống tiêu cạnh mương thủy lợi phía trong đê cũng được gia cố cho vững chắc. Ảnh: Văn Tĩnh
Khu vực trạm bơm chống tiêu cạnh mương thủy lợi phía trong đê cũng được gia cố cho vững chắc. Ảnh: Văn Tĩnh
Hàng trăm người dân tham gia hộ đê cùng chính quyền địa phương. "Nước sông chưa dâng thì không ai để ý, nhưng nước lũ tràn bờ mới hay con đê quan trọng cỡ nào", anh Nguyễn Văn Tĩnh, người dân xã Hợp Thịnh chia sẻ. Ảnh: Văn Tĩnh
Hàng trăm người dân tham gia hộ đê cùng chính quyền địa phương. "Nước sông chưa dâng thì không ai để ý, nhưng nước lũ tràn bờ mới hay con đê quan trọng cỡ nào", anh Nguyễn Văn Tĩnh, người dân xã Hợp Thịnh chia sẻ. Ảnh: Văn Tĩnh
Đất cát được đóng vào bao tải, xếp lớp, đóng cọc tre giữ chắc. Ảnh: Văn Tĩnh
Đất cát được đóng vào bao tải, xếp lớp, đóng cọc tre giữ chắc. Ảnh: Văn Tĩnh
Những suất ăn được bà con địa phương đóng gói tặng lực lượng hộ đê. Ảnh: Văn Tĩnh
Những suất ăn được bà con địa phương đóng gói tặng lực lượng hộ đê. Ảnh: Văn Tĩnh
Trên tuyến đê bối Đẩu Hàn thuộc phường Kinh Bắc, hai đêm liên tiếp 8-9/10, hàng nghìn người tập trung hộ đê. Đê bối giáp sông Cầu, là vòng ngoài bảo vệ cho đê chính phía trong - tuyến phòng thủ bảo vệ khoảng 300.000 cư dân các phường, công sở, nhà máy, khu công nghiệp. Ảnh: Ngọc Thành
Trên tuyến đê bối Đẩu Hàn thuộc phường Kinh Bắc, hai đêm liên tiếp 8-9/10, hàng nghìn người tập trung hộ đê. Đê bối giáp sông Cầu, là vòng ngoài bảo vệ cho đê chính phía trong - tuyến phòng thủ bảo vệ khoảng 300.000 cư dân các phường, công sở, nhà máy, khu công nghiệp. Ảnh: Ngọc Thành
Từ ngày 7 đến trưa 9/10, toàn phường Kinh Bắc huy động hơn 6.000 lượt người tham gia hộ đê, gồm người dân, bộ đội, công an, lực lượng tại chỗ, đoàn thanh niên... Ảnh: Ngọc Thành
Từ ngày 7 đến trưa 9/10, toàn phường Kinh Bắc huy động hơn 6.000 lượt người tham gia hộ đê, gồm người dân, bộ đội, công an, lực lượng tại chỗ, đoàn thanh niên... Ảnh: Ngọc Thành
Cát được cho vào bao tải, xếp chồng lên mặt đê chống tràn.
Trưa 10/10, lũ trên các sông vẫn dao động ở mức đỉnh và rút chậm, dễ xảy ra sạt lở mái đê phía sông. Trong công điện gửi 28 xã, phường ven sông, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo không được chủ quan, tiếp tục huy động lực lượng tuần tra, canh gác trên các tuyến đê để kịp phát hiện, xử lý sự cố, duy trì lực lượng, phương tiện hộ đê. Ảnh: Ngọc Thành
Cát được cho vào bao tải, xếp chồng lên mặt đê chống tràn.
Trưa 10/10, lũ trên các sông vẫn dao động ở mức đỉnh và rút chậm, dễ xảy ra sạt lở mái đê phía sông. Trong công điện gửi 28 xã, phường ven sông, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo không được chủ quan, tiếp tục huy động lực lượng tuần tra, canh gác trên các tuyến đê để kịp phát hiện, xử lý sự cố, duy trì lực lượng, phương tiện hộ đê. Ảnh: Ngọc Thành
Người dân Bắc Ninh thức trắng đêm đắp đê. Video: Huy Mạnh
Văn Tĩnh - Ngọc Thành - Hồng Chiêu
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.