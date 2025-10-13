Bắc Ninh cần 500 tỷ đồng khắc phục đê điều

Mưa lũ gây ra hàng trăm sự cố trên các tuyến đê cấp III trở lên, dự kiến kinh phí khắc phục khoảng 500 tỷ đồng, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 12/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh gửi báo cáo kiến nghị Trung ương hỗ trợ 755 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ do bão Matmo, trong đó 500 tỷ đồng dành cho đê điều, thủy lợi và 255 tỷ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Hệ thống đê điều, công trình thủy lợi của Bắc Ninh đã chống chọi với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương khiến tuyến đê cấp III trở lên xuất hiện hàng trăm sự cố. Trong đó có 12 sự cố sạt trượt, xói lở; 52 sự cố về mạch đùn mạch sủi; 64 đoạn bị thẩm lậu, rò rỉ nước; 35 đoạn đê phải đắp trạch chống tràn; 11 sự cố về cống. Các tuyến đê dưới cấp III xuất hiện 14 sự cố.

Quân dân hộ đê tả sông Cầu, đoạn chạy qua xã Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ) chiều 9/10. Ảnh: Văn Tĩnh

Tổng chiều dài bị sạt trượt, rò rỉ khoảng 29 km; tràn mặt đê khoảng 20 km (70% tuyến đê bối thuộc Bắc Giang cũ bị tràn và vỡ). Đê bối, đê bao là đê nhỏ, thấp hơn và nằm ngoài tuyến đê sông chính, nhiệm vụ bảo vệ bãi bồi, bãi nổi, vùng dân sinh hoặc đất nông nghiệp ven sông.

"Hệ thống đê điều về cơ bản vẫn ổn định song một số vị trí sạt trượt sẽ phải đầu tư nâng cấp. Khắc phục toàn tuyến mất khoảng 2 năm, riêng đắp lại mất một năm", ông Đặng Công Hưởng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, cho hay.

Xã Tiên Lục (huyện Lạng Giang cũ) nằm ven bờ sông Thương - nơi có 60 thôn với gần 60.000 dân cư, ghi nhận hàng loạt vị trí sụt lở đê tại các thôn Ngoài, Đụn, Sỏi với chiều dài 10-30 m. Nước tràn đê tại các thôn Tây, Dinh, Trung Phố, Bờ Lở với chiều dài 30-450 m khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập. Dự kiến 2-4 ngày tới nước mới rút hết.

Người dân xã Mỹ Thái ven bờ sông Thương bơi xuồng đi nhận đồ tiếp tế từ các đoàn thiện nguyện, chiều 11/10. Ảnh: Trung Đào

Xã Mỹ Thái rạng sáng 12/10 xảy ra sự cố vỡ 5 m đê bối cấp V thuộc thôn Hồng Giang. Ngoài ra, hàng loạt vị trí bị sạt trượt tại thôn Cổng Phên, Thuận, Đầm Nùng. Chính quyền và người dân phải đắp chống tràn đê Đò Mom ở xóm Lẻ khoảng 20 m, đê cấp III đoạn Dương Quan Thượng khoảng 800 m, đê Chi Lễ khoảng 1.200 m. Hiện lũ đã rút xuống báo động hai, nhưng vẫn còn hơn 2.000 hộ thuộc 10 thôn ngập 0,5-1,5 m, dự kiến 2-4 ngày tới nước mới rút hết.

Đợt lũ đặc biệt lớn trên sông Thương, sông Cầu khiến 153 thôn xóm, tổ dân phố thuộc 20 xã, phường với 15.000 hộ dân phải di dời và bị cô lập. Trên 300 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc, sạt lở. Mưa lũ làm 5 người chết, trong đó Mỹ Thái và Xuân Lương mỗi xã 2 người, Đồng Kỳ 1 người; 240 điểm trường, 60 trạm y tế bị ngập sâu. Sở Nông nghiệp và Môi trường ước tính tổng thiệt hại 1.670 tỷ đồng.

Hồng Chiêu