Bắc Kinh dọa đáp trả các nước áp hạn chế Covid-19 với người Trung Quốc

Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" một số nước áp hạn chế Covid-19 với người từ Trung Quốc và tuyên bố thực hiện biện pháp đáp trả tương ứng.

"Một số quốc gia đã đưa ra các hạn chế nhập cảnh chỉ nhắm vào hành khách Trung Quốc. Điều này thiếu cơ sở khoa học và một số biện pháp là không thể chấp nhận được", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.

"Chúng tôi kiên quyết phản đối những hành vi như vậy và sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương ứng", bà Mao nhấn mạnh, nhưng không nêu cụ thể các biện pháp này là gì.

Hành khách tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 27/12. Ảnh: Reuters.

Sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp ứng phó Covid-19 từ ngày 7/12, nhiều địa phương nước này đang đối mặt đợt bùng phát dịch nghiêm trọng. Tình trạng này khiến một số quốc gia thận trọng trong việc cho phép hành khách từ Trung Quốc nhập cảnh, trong đó có Mỹ, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Mỹ và một số quốc gia yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với người từ Trung Quốc, trong khi Bỉ sẽ xét nghiệm nước thải từ máy bay để tìm biến chủng Covid-19 mới.

Italy, Tây Ban Nha và Pháp là ba trong số 27 nước Liên minh châu Âu (EU) đã áp hạn chế với hành khách từ Trung Quốc. Thụy Điển, quốc gia giữ ghế chủ tịch EU năm nay, cho biết liên minh sẽ họp ngày 4/1 để thảo luận biện pháp chung với người đến từ Trung Quốc.

Các quốc gia trích dẫn sự "thiếu minh bạch" của Trung Quốc về dữ liệu lây nhiễm và nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới là lý do để hạn chế hành khách. Trung Quốc chỉ ghi nhận 22 trường hợp tử vong do Covid-19 kể từ tháng 12, thấp hơn đáng kể so với tình hình dịch nói chung của các quốc gia sau khi nới hạn chế.

Bắc Kinh bác bỏ những chỉ trích về dữ liệu Covid-19 của họ và cho biết bất kỳ biến chủng mới nào cũng có thể có mức độ lây nhiễm cao hơn, nhưng ít nguy hiểm hơn.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)