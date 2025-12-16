Bác đề xuất tăng thời gian xe rác vào nội đô TP HCM

Lo ngại ùn tắc giờ cao điểm, Sở Xây dựng TP HCM không đồng tình với đề xuất cho ôtô chở chất thải rắn sinh hoạt được tăng thời gian lưu thông vào khu vực nội đô.

Quan điểm trên được lãnh đạo Sở Xây dựng nêu trong công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường ngày 15/12, phản hồi kiến nghị nới khung giờ cấm đối với ôtô lớn chở rác.

Theo Quyết định 23 của UBND TP HCM, áp dụng từ tháng 9/2019, ôtô chở chất thải rắn sinh hoạt bị cấm vào nội đô từ 6h đến 9h và từ 16h đến 20h. Khu vực nội đô được giới hạn bởi các tuyến quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 1.

Vận chuyển rác về khu xử lý Đa Phước, huyện Bình Chánh. Ảnh: Giang Anh

Đầu tháng 12, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước chỉ tiếp nhận rác vào ban đêm, thay vì cả ngày như trước, buộc thành phố phải điều chỉnh phương án thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt. Trước nguy cơ ùn ứ rác, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cho xe chở rác được vào nội đô thêm 30 phút vào buổi sáng (7h30-9h) và buổi chiều (16h-17h30).

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho rằng khung giờ cấm xe rác hiện nay được ban hành theo quyết định của UBND thành phố, việc điều chỉnh không thuộc thẩm quyền của Sở. Bên cạnh đó, khu vực nội đô và các tuyến cửa ngõ trong giờ cao điểm thường xuyên ùn tắc, mật độ phương tiện rất lớn. Nếu cho phép xe chở rác hoạt động thêm trong khung giờ này sẽ gia tăng áp lực giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nội dung này cũng được Công an TP HCM lưu ý trong quá trình góp ý tổ chức giao thông.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác ban đêm khiến toàn bộ lượng rác ca ngày phải dồn sang buổi tối. Trong điều kiện xe chở rác bị hạn chế giờ lưu thông, phương án này khiến xe khó quay đầu kịp, làm tăng nguy cơ ùn ứ rác.

Trước mắt, thành phố đã điều phối một phần lượng rác từng vận chuyển ban ngày về Đa Phước sang Khu xử lý rác Tây Bắc; phần còn lại tiếp tục đưa về Đa Phước trong khung giờ tiếp nhận ban đêm.

Giang Anh