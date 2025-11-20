Nguy cơ ùn ứ rác ở TP HCM khi bãi Đa Phước chỉ nhận ban đêm

Hàng trăm tấn rác sinh hoạt tại TP HCM có thể bị tồn đọng từ 1/12 khi Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước chỉ nhận rác vào ban đêm, thay vì cả ngày như hiện nay.

Trong công văn gửi UBND TP HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết bãi Đa Phước (xã Hưng Long, Bình Chánh cũ) sẽ chỉ nhận rác từ 18h đến 6h hôm sau. Đây là nơi tiếp nhận rác của 14 quận, huyện cũ, với sản lượng bình quân khoảng 4.550 tấn/ngày, tương đương 443 chuyến xe. Hiện lượng rác được vận chuyển theo hai ca: ban ngày 1.800 tấn, ban đêm 2.750 tấn.

Khi Đa Phước dừng tiếp nhận ban ngày, toàn bộ lượng rác ca sáng buộc phải dồn sang buổi tối. Trong khi đó, xe rác chịu nhiều hạn chế giờ lưu thông, dẫn đến nguy cơ không thể quay đầu kịp, buộc phải chuyển hướng về Khu xử lý rác Tây Bắc (Củ Chi cũ). Việc này làm quãng đường vận chuyển tăng thêm 22-47 km mỗi chuyến, gây áp lực lớn cho cả doanh nghiệp vận tải rác lẫn các tuyến đường.

Vận chuyển rác về khu xử lý Đa Phước, huyện Bình Chánh (cũ). Ảnh: Giang Anh

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết nhiều nơi không có trạm trung chuyển nên xe phải chở trực tiếp đến bãi xử lý. Các khu vực trung tâm như quận 1, 3 (cũ) cần thu gom liên tục để tránh tồn đọng rác từ chợ, cơ sở kinh doanh. Nếu Đa Phước ngừng nhận rác ban ngày, việc thu gom có nguy cơ bị gián đoạn do vướng giờ cấm xe, dẫn đến ứ đọng trong nội đô. Ngoài ra, lượng xe dồn về cùng khung giờ ban đêm có thể gây ùn tắc tại khu vực cổng bãi và các tuyến đường lân cận.

Để giảm áp lực, Sở đưa ra 4 phương án, trong đó đề xuất điều phối một phần rác ca ngày của các quận 1, 3, 6 và 10 về Khu xử lý rác Tây Bắc; phần còn lại vẫn chuyển về Đa Phước theo khung giờ đêm. Sở cũng kiến nghị thành phố cho xe chở rác được ưu tiên lưu thông xuyên suốt hoặc nới giờ cấm xe tải; đồng thời miễn giấy phép lưu thông nội đô cho xe rác vì thuộc nhóm phương tiện phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Bãi Đa Phước nhìn từ trên cao, năm 2018. Ảnh: Quỳnh Trần

Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước đưa vào khai thác giai đoạn một từ năm 2007, tổng vốn hơn 32 triệu USD. Đây là khu xử lý rác lớn nhất TP HCM, tiếp nhận 4.000-5.000 tấn mỗi ngày bằng công nghệ chôn lấp theo hợp đồng với Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS).

Trước đó, VWS thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác xuống còn một ca đêm (18h-6h), dự kiến áp dụng từ 15/8, nhưng sau đó tạm hoãn và vẫn duy trì 24/24 đến cuối tháng 11. Công ty cho biết phải thu hẹp khung giờ vì từ đầu năm 2025, lượng rác đưa về Đa Phước giảm còn khoảng 4.000 tấn mỗi ngày đêm; nếu mở cửa 24/24 sẽ làm tăng chi phí vận hành.

Giang Anh