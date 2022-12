Babyface: "Tôi thích hát với Ngọc Mai"

Nghệ sĩ Mỹ Babyface nhận lời mời của nhạc sĩ Huy Tuấn đến TP HCM biểu diễn ở lễ hội âm nhạc Hò Dô (tên tiếng Anh là Hozo). Ngày 9/12, anh có cuộc phỏng vấn ngắn với VnExpress về lần đầu đến Việt Nam.

- Cảm xúc của ông khi lần đầu tiên đến Việt Nam?

- Từ lâu, Việt Nam là nơi tôi luôn muốn đến. Tôi bất ngờ khi nhận được lời mời của nhạc sĩ Huy Tuấn, nhưng chỉ mất ba giây để gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ có thể các ca khúc của tôi chưa được nhiều khán giả Việt biết đến nhưng tôi tin âm nhạc là phương tiện kết nối mọi người. Tôi rất vui mừng khi có nhiều người ủng hộ các sản phẩm của tôi.

Tôi nhận được sự chăm sóc, hỗ trợ tận tình của êkíp. Huy Tuấn luôn nói với tôi: "Anh là thần tượng của tôi, đừng lo lắng về màn trình diễn sắp tới, chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo". Dù lịch trình bận rộn, tôi cảm thấy an tâm, dành tối đa sự tập trung cho phần biểu diễn với Ngọc Mai trong sự kiện sắp tới. Sau khi buổi diễn kết thúc, tôi sẽ dành thời gian khám phá ẩm thực, văn hóa nơi đây.

- Ông sẽ có màn trình diễn với ca sĩ Ngọc Mai trong chương trình tối 10/12. Cơ duyên nào dẫn đến sự kết hợp này?

- Ban tổ chức đưa ra cho tôi nhiều lựa chọn để tìm người song ca. Nhưng khi nghe thử một số ca khúc, tôi bị lôi cuốn bởi chất giọng nội lực của Ngọc Mai. Khi chúng tôi tập dượt cho màn biểu diễn, tôi càng tin tưởng vào khả năng của cô ấy. Với tôi, việc bất đồng ngôn ngữ không phải khó khăn, miễn là khi hát hai người phải có chung cảm xúc.

Tôi đã làm việc với nhiều nghệ sĩ trẻ. Không quan trọng họ là ai, nổi tiếng hay không, nhưng người làm việc với tôi phải có tư duy âm nhạc tốt. Tôi đánh giá cao thực lực của Ngọc Mai. Tôi chưa thể tiết lộ tiết mục trình diễn của cả hai. Theo kế hoạch, chúng tôi song ca một bài, nhưng tôi muốn có thể hát nhiều hơn. Sau lần này, tôi cũng hy vọng có thể hợp tác với nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

- Là một nhà sản xuất âm nhạc, điều quan trọng nhất để ông tạo nên một ca khúc hit là gì?

- Một bài hát hay phải truyền tải được cá tính, thông điệp của bạn. Khi làm nhạc, tôi phải thích giai điệu mình tạo ra. Cảm hứng sáng tác của tôi thường đến từ tình yêu, những giá trị cuộc sống. Từ lớp 6, tôi đã viết những bản nhạc đầu tiên, bắt đầu bằng ca từ đơn giản từ chuyện thích một cô gái trong lớp. Dần dần, tôi sáng tác nhiều hơn. Khi Covid-19 ập đến, công việc bị trì hoãn. Lúc đó tôi chỉ muốn vào phòng thu sáng tác một bài hát, lập tức tôi quên mất mọi thứ xung quanh, chỉ còn tôi với âm nhạc.

- Sau khi đoạt 12 giải Grammy, ông muốn đạt được điều gì hơn nữa trong sự nghiệp âm nhạc của mình?

- Tôi quan niệm âm nhạc cũng giống như cuộc sống, luôn thay đổi mỗi ngày. 12 giải Grammy đã chứng minh nỗ lực của tôi trong những năm qua, tôi vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Dẫu tương lai có đoạt thêm giải Grammy hay không, điều đó không còn quan trọng vì tôi đã sống hết mình cho đam mê. Tôi vui vẻ vì bản thân đang làm những việc mình yêu thích. Hiện tại, tôi nóng lòng muốn tham quan Việt Nam, tận hưởng lễ hội âm nhạc của các bạn.

Ca khúc 'Fire' do Babyface hát cùng Des'ree. Video:YouTube Babyface Official

Babyface tên thật là Kenny Edmonds, sinh năm 1958, hoạt động từ thập niên 1970. Babyface đoạt kỷ lục bốn lần liên tiếp nhận giải Producer of the year tại Grammy 1995 - 1997. Ông viết và sản xuất 26 ca khúc R&B đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, từng được tạp chí NME xếp thứ 20 trong danh sách 50 nhà sản xuất âm nhạc vĩ đại nhất mọi thời.

Ông cộng tác nhiều tên tuổi nổi tiếng như Bobby Brown, Boyz II Men, Eric Clapton, Madonna, Beyonce, Ariana Grande, Mary J Blige, Celine Dion, Whitney Houston... Nhiều bản hit ông thực hiện trở thành ca khúc kinh điển, như I'll make love to you (Boyz II Men), When you believe (Whitney Houston - Mariah Carey)...

Ngọc Mai sinh năm 1987, quê gốc Quảng Trị, có chất giọng coloratura lirico soprano (Nữ cao trữ tình màu sắc). Cô bắt đầu con đường học hát chuyên nghiệp vào năm 2002 tại Học viện Âm nhạc Huế và tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc chuyên nghiệp vào năm 2006. Sau đó, cô thi đỗ vào Nhạc viện TP HCM, bảo vệ thành công luận án thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn thanh nhạc.

Hồi tháng 8, cô thi The masked singer với tạo hình nhân vật O Sen, được khán giả yêu thích, chú ý từ vòng đầu tiên cuộc thi với giọng hát nội lực. Tại lễ hội âm nhạc Hozo, Ngọc Mai dự kiến thể hiện loạt ca khúc ghi dấu tại The masked singer - cuộc thi cô đoạt quán quân hôm 19/11, như Vũ điệu gió (Vũ Minh Tâm), Túy âm (Xesi), Chân ái (Châu Đăng Khoa)...