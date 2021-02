Ba xã cuối cùng ở Quảng Ninh được dỡ phong tỏa

Xã Bình Dương, Nguyễn Huệ, Thủy An thuộc thị xã Đông Triều được dỡ phong tỏa từ 0h ngày 26/2.

Chiều 25/2, ông Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy Đông Triều ký văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, chính quyền dỡ phong tỏa các thôn Đìa Sen, Sơn Lộc, Tân Tiến, Đìa Mối của xã An Sinh; thôn Tân Thành, Phúc Thị, Đồng Ý của xã Việt Dân và các xã Bình Dương, Nguyễn Huệ, Thủy An. Chốt liên ngành tại Cầu Đạm Thủy (xã Thủy An) được dỡ bỏ.

Toàn thị xã tiếp tục hạn chế tập trung đông người; đóng cửa tạm thời các cơ sở kinh doanh như quán bar, vũ trường, massage, karaoke...

Các chốt, trạm ở quốc lộ, tỉnh lộ, bến đò, đường sông, đường mòn, lối mở giáp ranh với tỉnh Hải Dương và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và đường 345 được giữ nguyên và tiếp tục hoạt động 24/24h. Các chốt phải kiểm soát việc ra vào ở địa bàn. Mọi trường hợp đặc biệt đi qua phải xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ đạo thị xã, cho đến khi có chỉ đạo mới.

Đường phố thị xã Đông Triều trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Lê Đại

Thị xã Đông Triều rộng hơn 390 km2, dân số 200.000 người, cách TP Hạ Long chừng 60 km, cách TP Hải Dương 40 km và cách thủ đô Hà Nội 100 km. Thị xã này tiếp giáp với tâm dịch Chí Linh (Hải Dương), nơi mỗi ngày có vài trăm lao động qua làm việc, nguy cơ lây nhiễm lớn.

Từ ngày 28/1 đến chiều 25/2, Quảng Ninh ghi nhận 61 bệnh nhân Covid-19, trong đó 29 ca đang điều trị tại Quảng Ninh; 2 ca điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 30 ca điều trị tại Quảng Ninh đã khỏi bệnh.

Quảng Ninh từng phong tỏa 14 xã, phường của thị xã Đông Triều và đảo Cái Bầu ở huyện Vân Đồn. Ngoài ra, TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TP Uông Bí cũng có khu vực bị phong tỏa. Đến nay, 14 xã phường ở thị xã Đông Triều và toàn bộ đảo Cái Bầu đã được dỡ phong tỏa.

Minh Cương