Ba vệt màu giá 82,4 triệu USD

Bức tranh trừu tượng "Số 7" vẽ ba vệt màu của Mark Rothko được bán với giá 82,4 triệu USD.

Tranh được bán tại phiên của Sotheby's New York ngày 15/11/2021, đứng thứ tư trong danh sách tác phẩm đấu giá đắt nhất năm do The Value thống kê. Số 7 thuộc bộ sưu tập của Harry Macklowe - ông trùm bất động sản Mỹ có khối tài sản hai tỷ USD - và vợ cũ Linda Burg. 65 tác phẩm được Sotheby's đưa ra đấu giá do cả hai không thống nhất được việc phân chia tài sản khi ly hôn. Trong đó, 35 bức được bán 676 triệu USD, trở thành cuộc đấu giá bộ sưu tập cá nhân đắt nhất trong lịch sử mỹ thuật.

Tranh "Số 7" kích thước 240,7 x 138,7 cm. Ảnh: Sotheby's

Số 7 ra đời năm 1951, chất liệu sơn dầu trên vải, gồm các khối màu hoa oải hương, xanh lá cây và cam cháy hình chữ nhật không đồng đều, xếp chồng lên nhau với phần mép mềm mại.

Theo Sotheby's, màu sắc rực rỡ, hào quang của tác giả và thời gian ra đời giúp Số 7 là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất của Rothko. Năm 1951 là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp họa sĩ khi ông phát triển phong cách trừu tượng đặc trưng và phương thức biểu đạt nghệ thuật thuần thục. Ba dải màu riêng biệt, có chiều sâu. Với chiều cao 2,4 m, tác phẩm như nhấn chìm người xem, gợi chiêm nghiệm và trải nghiệm quang học sâu sắc.

Sử gia nghệ thuật người Mỹ Katherine Kuh cho biết khi đứng trước bức tranh, bà như bị cuốn vào nó. Các màu sắc như một không gian vô định mà mỗi người nhìn vào sẽ có cảm nhận và cảm xúc khác nhau. Bà nói: "Kiệt tác không thể lặp lại hay bắt chước này mang đến cho người xem đặc quyền về trải nghiệm hình ảnh và soma (dạng liệu pháp thay thế nhằm điều trị chấn thương và các rối loạn liên quan đến căng thẳng) không thể so sánh".

Trên tạp chí Tiger's Eye số ra tháng 12/1947, Rothko khẳng định bức tranh sống bằng sự đồng hành, mở rộng và tinh tường trong mắt người quan sát.

Trong cuốn Mark Rothko: The Works on Canvas, sử gia nghệ thuật David Anfam nhận xét tranh có những dấu ấn kể chuyện của một kiệt tác. Số 7 đánh dấu sự chuyển đổi từ những bức tranh có nhiều hình trạng sang tác phẩm trừu tượng cao, thể hiện sự trưởng thành của họa sĩ. Anfam nói: "Từ năm 1951 trở đi, sự tự tin về nghệ thuật của Rothko hiện diện ở khắp nơi - từ sự tỉ mỉ, uy quyền và kích thước của các bức tranh cho đến chính thái độ của ông ấy".

Rothko nói trong sách Mark Rothko: 1903-1970, xuất bản năm 1987: "Tôi vẽ những bức tranh rất lớn vì muốn nó gần gũi với con người. Vẽ một bức tranh nhỏ là đặt bản thân ra ngoài trải nghiệm. Với bức lớn hơn, bạn như ở trong đó".

Tranh lần đầu được giới thiệu tại phòng trưng bày Betty Parsons ở New York, sau đó góp mặt trong nhiều triển lãm tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia ở Washington, Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Whitney, New York hay Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại thành phố Paris... Tác phẩm còn được minh họa trong nhiều ấn phẩm.

Họa sĩ Mark Rothko. Ảnh: Kunsthistorisches Museum Wien

Mark Rothko sở hữu nhiều tranh đắt giá. Bức Số 6 (Violet, Green và Red) ra đời năm 1951, được bán 186 triệu USD năm 2014. Bức Orange, Red, Yellow vẽ năm 1961 đấu giá 86,9 triệu USD tại Christie's vào tháng 5/2012. Bức Số 1 của ông được bán 75,1 triệu USD trong phiên của Sotheby's ở New York hồi tháng 11/2013.

Mark Rothko sinh năm 1903 tại Latvia sau đó sang Mỹ định cư và học tập.

Ông nổi tiếng với phong cách nghệ thuật color field (tranh tường màu). Tranh của ông gồm những mảng màu loang hình chữ nhật xếp theo chồng lên nhau, không đồng đều. Sự tương phản sáng và tối, màu nóng và lạnh thể hiện quan điểm của ông về xung đột và khó khăn của đời sống hiện đại. Giá trị tranh của Rothko tăng cao trong nhiều thập kỷ sau khi ông tự sát vào năm 1970.

Hiểu Nhân