Ba tuyến cáp treo Việt Nam vào top đẹp nhất châu Á

Tạp chí du lịch Mỹ công bố danh sách 11 trải nghiệm cáp treo ngoạn mục nhất châu Á trong đó Việt Nam là nước duy nhất góp mặt ba địa điểm.

Tạp chí du lịch Travel + Leisure đăng tải hôm 4/3 danh sách 11 hệ thống cáp treo có nhìn ngoạn mục nhất châu Á năm 2026. Các công trình phải đáp ứng các tiêu chí về tính độc bản của cảnh quan thiên nhiên, sự phức tạp trong kỹ thuật xây dựng và khả năng mang lại trải nghiệm quan sát toàn cảnh từ trên cao cho du khách.

Tuyến cáp treo Hòn Thơ, Phú Quốc. Ảnh: Klientos

Trong tổng số 11 đại diện, Việt Nam chiếm ưu thế về số lượng với ba hệ thống cáp treo nằm tại ba trung tâm du lịch trọng điểm. Địa điểm đầu tiên là cáp treo Hòn Thơm tại Phú Quốc, công trình giữ kỷ lục Guinness về tuyến cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới với tổng chiều dài gần 8 km.

Tạp chí Mỹ đánh giá cao khả năng quan sát chi tiết hệ sinh thái biển từ cabin, bao gồm các rạn san hô, làng chài ven biển và quần đảo An Thới trong hành trình di chuyển kéo dài khoảng 15 phút.

Đại diện tiếp theo là cáp treo Bà Nà Hills tại Đà Nẵng, hệ thống được ghi nhận nhờ khả năng kết nối trực tiếp từ vùng đồng bằng lên đỉnh núi Chúa ở độ cao gần 1.500 m. Tuyến cáp treo gây ấn tượng với cảnh quan rừng nguyên sinh xuyên suốt chiều dài hơn 5 km.

Địa điểm thứ ba là cáp treo Vinpearl tại Nha Trang, được công nhận bởi giá trị quan sát toàn cảnh vịnh Nha Trang và khả năng kết nối giữa đất liền với các đảo du lịch ngoài khơi.

Cáp treo Bà Nà Hills tại Đà Nẵng. Ảnh: Sun Group

Danh sách của Travel + Leisure còn ghi nhận nhiều công trình tiêu biểu khác tại khu vực. Cáp treo sông băng Dagu tại Tứ Xuyên, Trung Quốc được nhắc đến như một trong những tuyến cáp cao nhất thế giới khi đưa du khách lên tới độ cao 4.843 m để tiếp cận vùng tuyết vĩnh cửu.

Tại Hong Kong, hệ thống Ngong Ping 360 gây chú ý với các cabin sàn kính cho phép nhìn xuyên thấu xuống công viên địa chất đảo Lantau. Malaysia góp mặt với Langkawi SkyCab, tuyến cáp được thiết kế để băng qua những khối đá cổ có niên đại hơn 550 triệu năm. Các địa diện khác như Singapore Cable Car hay Namsan Cable Car tại Hàn Quốc cũng được vinh danh nhờ cung cấp tầm nhìn bao quát các đô thị hiện đại và hệ thống cảng biển sầm uất.

11 tuyến cáp treo có nhìn ngoạn mục nhất châu Á năm 2026

STT Tuyến 1 Hòn Thơm, Phú Quốc, Việt Nam 2 Sông băng Dagu, Tứ Xuyên, Trung Quốc 3 Ngong Ping 360, dảo Lantau, Hong Kong, Trung Quốc 4 Langkawi SkyCab, Kedah, Malaysia 5 Bà Nà Hills, Đà Nẵng, Việt Nam 6 Gulmarg Gondola, Jammu & Kashmir, Ấn Độ 7 Singapore Cable Car, Singapore 8 Yeosu Maritime, Hàn Quốc 9 Yokohama Air Cabin, Yokohama, Nhật Bản 10 Namsan, Seoul, Hàn Quốc 11 Cáp treo Vinpearl, Nha Trang (Việt Nam)

Mai Phương (Theo Travel + Leisure)