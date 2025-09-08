Ba trường quân đội tuyển bổ sung hệ dân sự

Học viện Hậu cần, Khoa học Quân sự, Đại học Thông tin liên lạc tuyển bổ sung hàng trăm sinh viên hệ dân sự, học phí dự kiến 17-18,5 triệu đồng một năm.

Học viện Khoa học Quân sự tuyển với ba ngành là Ngôn ngữ Anh, Nga và Trung Quốc bằng các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM. Chỉ tiêu, tổ hợp, ngưỡng điểm nhận hồ sơ như sau:

TT Tên ngành Tổ hợp Chỉ tiêu Ngưỡng nhận hồ sơ 1 Ngôn ngữ Anh D01 (Toán, Văn, Anh) 29 19 2 Ngôn ngữ Nga D01 (Toán, Văn, Anh)

D02 (Toán, Văn, tiếng Nga) 27 19,38 3 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 (Toán, Văn, Anh)

D04 (Toán, Văn, tiếng Trung 17 20,81

Thí sinh nộp hồ sơ từ nay đến 15/9.

Học viện Hậu cần cũng thông báo tuyển bổ sung hơn 240 sinh viên cho ba ngành Tài chính - Ngân hàng (37 chỉ tiêu), Kế toán (135), Kỹ thuật xây dựng (69). Thời gian nhận hồ sơ đến 14/9.

Điểm sàn nhận hồ sơ xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 18/30, điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM lần lượt là 74/150 và 603/1200. Tất cả sau đó được quy đổi về thang 30.

4 tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C01 (Toán, Văn, Lý), X06 (Toán, Lý, Tin).

Trường Đại học Thông tin liên lạc còn 20 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin và 20 ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, tuyển đến 15/9.

Thí sinh có thể đăng ký xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT các tổ hợp A00, A01, C01 và X06, hoặc dùng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM. Điểm xét tuyển là 19,5.

Học viên trường quân đội tham gia tư vấn tuyển sinh tại Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 16/3. Ảnh: Lê Linh

Các trường quân đội được tuyển sinh hệ dân sự từ năm 2002, nhưng đến năm 2017-2021 thì dừng, nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức.

Gần đây, trước khó khăn về nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ Quốc phòng cho phép nhiều trường quân đội tuyển hệ dân sự trở lại. Ngoài ba trường trên còn có Học viện Chính trị, Kỹ thuật quân sự, Quân y, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Học phí nhìn chung thấp so với hầu hết đại học trong cả nước. Như tại Học viện Kỹ thuật quân sự, mức thu với hệ dân sự dự kiến khoảng 18,5 triệu đồng cho năm học 2025-2026 (tính 10 tháng), Học viện Khoa học quân sự khoảng 17,1 triệu đồng.

Dương Tâm