Ba trường ở Thái Nguyên nhận hỗ trợ tái thiết sau bão

Hơn 800 triệu đồng được Quỹ Hy vọng tài trợ ba trường ở Thái Nguyên để cải tạo cơ sở hạ tầng, cấp lại trang thiết bị hư hỏng sau bão số 11.

Trường Mầm non Kim Lư và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì, xã Na Rì (thuộc Bắc Kạn cũ) được hỗ trợ lần lượt 360 triệu và 175 triệu từ nguồn đóng góp của Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit (500 triệu đồng) và độc giả báo VnExpress thông qua Quỹ Hy vọng, ngày 30/10.

Đây là hai trường bị ngập sâu nhất trong rốn lũ ở Na Rì đầu tháng 10. Trong đó, Trường Mầm non Kim Lư (184 học sinh) bị ngập sâu 2,2m, nước tràn vào các phòng học, bếp ăn và khu vui chơi, gây thiệt hại về cơ sở vật chất và trang thiết bị như bàn, ghế, kệ, tủ, thảm trải, chăn gối, máy tính, tivi, tủ lạnh, quạt điện...

"Toàn bộ dụng cụ nấu ăn, bát đĩa, nồi, tủ bảo quản thực phẩm, thiết bị phục vụ ăn uống và đồ dùng văn phòng bị trôi, hư hỏng không thể sử dụng. Nhờ nguồn hỗ trợ, cô trò và phụ huynh rất mừng vì sớm khôi phục lại nhịp sinh hoạt trước đây", cô Triệu Thị Ánh Tuyết - hiệu trưởng nhà trường nói.

Đại diện các đơn vị tài trợ trao tượng trưng 175 triệu đồng cho Trường Mầm non Kim Lư tái thiết sau bão. Ảnh: Diệu Hương

Cách 3 km, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì có thời điểm bị cô lập do nước suối dâng cao. Nhà trường và lực lượng chức năng đã di chuyển hơn 270 học sinh đến nơi an toàn.

"Mực nước sâu nhất lúc ngập khoảng 7 m, bao trùm toàn bộ 10 khu nhà. Khi nước rút, bùn đất phủ dày 20–40 cm. Tường lớp học bị ngấm bùn đất và ố vàng, bong tróc. Trang thiết bị thiệt hại nghiêm trọng", cô Nông Thị Tuyết - hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Với nguồn hỗ trợ, cô Tuyết dự kiến sẽ sơn mới lại các phòng học, cải tạo hệ thống điện và mạng bị hỏng, đồng thời thay mới các đồ dùng bị cuốn trôi và hư hại như tủ nấu cơm, giá kệ, máy in, bàn ghế và bộ hóa chất thực hành.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì sau khi lũ rút đi, để lại bùn đất, cỏ rác tràn vào các phòng. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Tại trung tâm Thái Nguyên, trường THCS Túc Duyên cũng bị ngập nặng sau hoàn lưu bão số 11. 500 m2 tường rào bị đổ sập, cửa kính vỡ, nhiều vết rạn nứt xuất hiện ở tường khu nhà hiệu bộ. Nhà xe học sinh hư hỏng. Trần nhà, rèm cửa bị ảnh hưởng, không thể sử dụng được. Các trang thiết bị dạy học ngấm nước, bùn đất phủ kín.

Cô Nguyễn Thị Sáu - hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, 100% gia đình học sinh của trường cũng bị ngập lụt, nhiều hộ bị nước cuốn trôi toàn bộ tài sản, cuộc sống rơi vào tình cảnh khó khăn, thiếu thốn. 80% gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường cũng bị ngập nặng, nhiều nhà ngâm trong nước nhiều ngày, đồ đạc, vật dụng sinh hoạt hư hỏng gần như hoàn toàn.

Để nhà trường khắc phục thiệt hại, Quỹ Hy vọng đã tài trợ 279 triệu đồng cho nhà trường từ nguồn đóng góp của Công ty TNHH De Heus (200 triệu đồng) và độc giả báo VnExpress. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo De Heus cũng dành tặng 10 suất quà (tiền mặt) gửi đến các em học sinh gặp khó khăn trong giai đoạn này.

Đại diện các đơn vị tài trợ trao tượng trưng 297 triệu đồng để Trường THCS Túc Duyên tái thiết sau bão. Ảnh: Diệu Hương

Mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 11 đã gây ra trận lũ lịch sử tại Thái Nguyên, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, 7 người chết và 3 người bị thương.. Hơn 200.000 hộ dân chịu ảnh hưởng, 3.400 hộ phải di dời khẩn cấp, tổng thiệt hại ước tính hơn 12.600 tỷ đồng. Riêng ngành giáo dục, hơn 180 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng.

Đợt hỗ trợ lần này nằm trong chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" do Quỹ Hy Vọng - Báo VnExpress phát động. Đến nay, Quỹ đã triển khai các đợt hỗ trợ cho 19 trường học ở Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên với tổng kinh phí hơn 5,3 tỷ đồng. Đợt tiếp theo Quỹ sẽ triển khai tại Lạng Sơn và tiếp tục mở rộng khảo sát.

Vy An