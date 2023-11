'Bà trùm' phim Hong Kong phủ nhận kiểm soát con dâu

Nhà sản xuất phim Trần Lam, vợ "trùm phim Hong Kong" Hướng Hoa Cường, nói không áp đặt con dâu.

Hôm 31/10, Trần Lam đăng trên trang cá nhân ảnh vợ chồng bà bên con trai Hướng Tá và con dâu - diễn viên Quách Bích Đình, cho biết gia đình hòa thuận, êm ấm. Trần Lam phủ nhận tin đồn mâu thuẫn với con dâu, bà viết: "Tôi tuyệt đối không kiểm soát con, Bích Đình cũng chẳng bị tôi làm khó. Chúng tôi như hai người bạn thân, con dâu quan tâm tôi, tôi cũng thương con đến hết đời".

Gia đình Trần Lam. Ảnh: Weibo/Chen Lan

Trần Lam đăng bài viết sau khi video một người đàn ông hóa trang thành bà ở tụ điểm chơi Halloween gây chú ý trên mạng xã hội. Trong video, người đàn ông giọng trịch thượng, ra lệnh cho con dâu, bắt làm những việc cô không muốn.

Hôn nhân Quách Bích Đình - Hướng Tá nhiều lần gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng bà Trần can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con. Từ khi họ kết hôn năm 2019, Trần Lam được khán giả gọi là "người phát ngôn" của đôi vợ chồng. Bất kỳ dấu mốc nào trong mối quan hệ giữa Hướng Tá và Quách Bích Đình đều do bà Trần Lam thông báo với khán giả, từ việc cầu hôn, kết hôn tới sinh con. Nhẫn cầu hôn, nữ trang ngày cưới cũng do Trần Lam đặt để con trai trao cho diễn viên.

Gia đình Trần Lam ở tiệc sinh nhật cháu gái hồi tháng 10. Ảnh: Weibo/Chen Lan

Theo Ettoday, Quách Bích Đình bị mẹ chồng can thiệp chuyện cá nhân. Diễn viên từng đăng trên Weibo ảnh nhuộm tóc, bà Trần Lam bình luận: "Con dâu ngoan, vừa về Đài Bắc đã đổi kiểu tóc rồi. Lần sau đổi tóc phải hỏi ý mẹ nhé".

Trái với mẹ chồng, Quách Bích Đình kín tiếng về đời tư. Sau khi kết hôn, cô hiếm đăng trạng thái trên trang cá nhân. Năm 2020, người đẹp xóa các bài viết liên quan Hướng Tá. Hồi tháng 1, Hướng Tá lộ video uống rượu cùng một cô gái lúc nửa đêm, sau đó cả hai về nhà của Hướng Tá ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong thang máy, diễn viên khoác áo cho cô gái. Theo paparazzi, tới sáng hôm sau, người phụ nữ chưa rời nhà Hướng Tá.

Lúc đó, Trần Lam phủ nhận con trai ngoại tình, cho biết cô gái trong video đến nhà Hướng Tá "bàn dự án phim mới". Cả Hướng Tá và Quách Bích Đình đều không lên tiếng sự việc.

Cuộc sống mỹ nhân làm dâu 'Trùm phim Hong Kong' Đám cưới Quách Bích Đình, Hướng Tá năm 2019. Video: Mango TV

Theo HK01, vợ chồng Trần Lam - Hướng Hoa Cường có tiếng nói trong lĩnh vực sản xuất phim, quản lý nghệ sĩ. Họ từng đầu tư, sản xuất hàng chục phim ăn khách thời hoàng kim điện ảnh Hong Kong, như Thần bài 1989, Thánh bài, Trạng nguyên Tô Khất Nhi, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1993, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương. Ngoài làm nhà sản xuất, Hướng Hoa Cường đóng vai phụ ở nhiều tác phẩm, trong đó có Thần bài 1990 (hợp tác Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa). Hướng Hoa Cường xuất thân gia đình xã hội đen, cha của ông - Hướng Tiền - là người thành lập Tân Nghĩa An - băng đảng xã hội đen lớn nhất Hong Kong.

Như Anh (theo Sohu)