Quách Bích Đình - con dâu "trùm phim Hong Kong" Hướng Hoa Cường - bị mẹ chồng yêu cầu nhuộm tóc phải xin ý kiến.

Hôm 21/7, tài tử Hướng Tá - con trai Hướng Hoa Cường - lộ video thân mật với một cô gái, đưa cô về nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc lúc nửa đêm. Paparazzi tố cáo anh ngoại tình khi Quách Bích Đình mới sinh con được một tháng, đang ở Đài Loan cùng nhà ngoại.

Từ trái sang: Hướng Tá, Quách Bích Đình, Trần Lam và Hướng Hoa Cường ở một buổi tiệc gia đình năm 2021. Ảnh: Weibo/Tiffany

Hướng Tá và Quách Bích Đình chưa lên tiếng về sự việc trong khi nhà sản xuất phim Trần Lam - mẹ Hướng Tá - phủ nhận con trai ngoại tình, nói anh và cô gái trong video vốn là chị em thân thiết, tối đó hai người gặp nhau bàn công việc.

Từ khi con trai kết hôn năm 2019, Trần Lam được khán giả gọi là "người phát ngôn" của đôi vợ chồng. Bất kỳ dấu mốc nào trong mối quan hệ giữa Hướng Tá và Quách Bích Đình đều do bà Trần Lam thông báo với khán giả, từ việc cầu hôn, kết hôn tới sinh con. Nhẫn cầu hôn, nữ trang ngày cưới cũng do Trần Lam đặt để con trai trao cho nữ diễn viên.

Cuộc sống mỹ nhân làm dâu 'Trùm phim Hong Kong' Đám cưới Quách Bích Đình, Hướng Tá năm 2019. Video: Mango TV

Theo Ettoday, Quách Bích Đình bị mẹ chồng can thiệp chuyện cá nhân. Diễn viên từng đăng trên Weibo ảnh nhuộm tóc, bà Trần Lam bình luận: "Con dâu ngoan, vừa về Đài Bắc đã đổi kiểu tóc rồi. Lần sau đổi tóc phải hỏi ý mẹ nhé".

Sau đám cưới, Quách Bích Đình ngừng đóng phim, làm người mẫu, chỉ thi thoảng cùng chồng và mẹ chồng tham gia show truyền hình. Bà Trần Lam nhiều lần khoe tặng con dâu những món quà đắt tiền. Khi Bích Đình sinh con gái đầu lòng năm 2020, bà kể định mua đất xây biệt thự tặng con dâu nhưng phải tốn ba năm, nên bà đổi thành mua căn nhà có sẵn để tặng.

Diễn viên sinh con trai thứ hai hồi tháng 6, bà Trần Lam kể mua kim cương cho con dâu để bày tỏ sự thương yêu với cô. Theo Appledaily, bà còn đặt từ châu Âu túi xách, nước hoa của những thương hiệu xa xỉ cho Bích Đình. Vợ chồng Trần Lam cũng sắm một số món đồ bằng vàng dành cho cháu sắp chào đời. Trần Lam kể Quách Bích Đình đồng ý với bà sẽ sinh ba con.

Hình cưới Quách Bích Đình, Hướng Tá. Ảnh: Sohu

Trái với mẹ chồng, Quách Bích Đình kín tiếng về đời tư. Sau khi kết hôn, cô hiếm đăng trạng thái trên trang cá nhân. Năm 2020, người đẹp xóa các bài viết liên quan Hướng Tá. Theo On, một số nguồn tin tiết lộ Bích Đình mắc chứng trầm cảm. Cô đăng một số trạng thái buồn bã, có lần, diễn viên viết: "Nếu người bên cạnh lợi dụng bạn không có điểm dừng, bạn cần làm sao? Thả chó ra cắn?".

Nhiều khán giả đồn đoán Quách Bích Đình ám chỉ mẹ chồng, bà Trần Lam bèn bình luận dưới bài viết của con dâu: "Bố mẹ ở Hong Kong nhớ con quá con dâu yêu quý. Ở Đài Loan ai dám lợi dụng con? Tháng tới chúng ta đến Đài Bắc đón con về Hong Kong ở".

Một lần khác, Bích Đình viết: "Sẽ có ngày tỉnh ngộ. Lúc đó sẽ đâm chồi nảy lộc, tỏa nắng ấm áp hay nuối tiếc ngày xưa, hối hận vô cùng?". Quách Bích Đình đóng chức năng bình luận nhưng bà Trần Lam chia sẻ lại bài của con, giải thích con dâu gặp các bạn bè, nghe họ tâm sự nên viết những câu suy tư về cuộc đời, không có ý gì khác.

Vợ chồng Quách Bích Đình - Hướng Tá ít gặp nhau do tài tử làm việc ở Bắc Kinh, thường xuyên công tác còn nữ diễn viên ở Đài Loan chăm sóc các con. Trên BTV, Hướng Tá từng nói vợ từ bỏ nhiều lời mời công việc vì gia đình, kinh tế do anh gánh vác. Do bận rộn, anh ít có thời gian chơi với con, chạnh lòng khi mỗi lần đoàn tụ, con gái không chịu chơi với bố.

Hướng Tá từng đóng nhiều phim như Hoắc Nguyên Giáp (2005), Thần bài 3, Phong thần truyền kỳ... nhưng diễn xuất không nổi bật, thường bị khán giả chê nhờ thế lực của cha mới được đóng phim. Vợ anh mang hai dòng máu Mỹ - Đài Loan, nổi tiếng với loạt phim Tiểu thời đại. Cô còn là người mẫu, từng đắt show quảng cáo nhờ vẻ đẹp lai.

Cha của Hướng Tá - Hướng Hoa Cường - là nhà sản xuất phim thế lực làng giải trí Hoa ngữ, xuất thân gia đình xã hội đen Hong Kong. Hướng Hoa Cường từng đầu tư, sản xuất hàng chục phim ăn khách, như Thần bài 1989, Thánh bài, Trạng nguyên Tô Khất Nhi, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1993, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương...

Nghinh Xuân