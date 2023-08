Ba thói quen hằng ngày giúp sống thọ

Hoạt động nhiều thay vì chỉ ngồi trên ghế, vệ sinh nhà cửa thường xuyên và làm vườn là ba thói quen hiệu quả để tăng tuổi thọ.

Theo loạt nghiên cứu có tên Live to 100: Secrets of the Blue Zones, hoạt động hàng ngày có lợi ích tương tự tập luyện, giúp giảm nguy cơ bệnh tật, tăng năng lượng và sức sống. Theo Dan Buettner, chuyên gia về tuổi thọ, kiêm nhà thám hiểm National Geographic, thói quen thường nhật của người dân các Vùng Xanh như Italy, Hy Lạp, Nhật Bản và Costa Rica là yếu tố giúp họ sống thọ tới 100 tuổi.

Cư dân Vùng Xanh có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch và các bệnh mạn tính liên quan đến lối sống ít vận động thấp hơn. Dù vậy, họ không có thói quen đến phòng gym. Họ thường tập luyện một cách vô thức tại nhà, thông qua các hoạt động như làm cỏ, tưới cây, làm việc nhà.

Tiến sĩ Buettner chỉ ra một số cách thay đổi lối sống để có tuổi thọ cao và sức khỏe dẻo dai như người dân Vùng Xanh.

Hoạt động nhiều hơn thay vì ngồi trên ghế

Okinawa, Nhật Bản là một ví dụ điển hình về Vùng Xanh, nơi người dân có tỷ lệ sống trên 100 tuổi cao hơn mức trung bình. Khi nghiên cứu, các nhà khoa học đã nhận ra một điểm độc đáo: trong nhà của người Okinawa có rất ít đồ đạc, bàn ghế. Người dân thường xuyên ngồi trên những tấm thảm trải sàn, phải di chuyển, mất nhiều công sức dọn dẹp hơn những nơi khác.

"Có những người 103 tuổi đứng lên ngồi xuống 30 lần một ngày, giống như 30 lần squat vậy. Thói quen này giúp họ tăng cường sức mạnh cốt lõi, sức mạnh cho phần thân dưới, cải thiện khả năng giữ thăng bằng", Buettner nói.

Người Okinawa làm điều này không cần cố gắng, như một phần của cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nếu lịch trình quá bận rộn, bạn có thể vận động với cường độ tương ứng bằng các bài tập kích hoạt nhóm cơ. Nghỉ ngơi điều độ và kết hợp các động tác đơn giản như squats, chống đẩy hoặc plank cũng là cách hiệu quả để có thể lực như người dân Okinawa.

Làm vườn

Cách khác để "tập thể dục trong trạng thái vô thức" là làm vườn. Theo nhiều tài liệu khoa học, hầu hết người dân Okinawa đều có một khu vườn nhỏ. Các hoạt động như dọn cỏ, tưới nước giúp tăng cường khả năng vận động, sức bền và sức chịu đựng, nhưng không gây quá nhiều căng thẳng cho cơ thể.

"Bạn có thể chọn làm vườn một hoặc hai giờ mỗi ngày một cách nhẹ nhàng, như một bài vận động cường độ thấp", Buettner nói.

Người dân Okinawa Nhật Bản thu hoạch nông sản tại vườn. Ảnh: Globe Trender

Vệ sinh nhà cửa

Tại Vùng Xanh Nicoya, Costa Rica, người dân tập luyện thường xuyên bằng cách làm việc nhà mỗi ngày. Theo tiến sĩ Buettner, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu ăn dẫn đến những chuyển động vô thức. Vào cuối ngày, chúng tiêu hao mức năng lượng nhiều hơn tập thể dục.

Kiểu vận động này được gọi là hoạt động sinh nhiệt không tập thể dục (NEAT), chiếm nhiều thời gian hơn so với các bài thể dục. Nhận ra sức mạnh của NEAT có thể giúp mọi người tiết kiệm thời gian, hoàn thành các công việc nhỏ trong danh sách và nhận được lợi ích sức khỏe ngang với đến phòng gym.

Thục Linh (Theo Insider)