Ba thành phố Việt được TripAdvisor gợi ý thăm năm 2023

Hà Nội vào top địa danh nổi tiếng thế giới, Hội An và TP HCM là điểm đến xu hướng của năm nay.

TripAdvisor "đến hẹn lại lên" công bố giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best Awards, với các địa danh trên thế giới nên ghé thăm, nhằm gợi ý chuyến đi sắp tới cho du khách.

Những bảng xếp hạng này được công bố lần lượt trong tháng 1, dựa vào bình chọn của hàng triệu du khách có trải nghiệm thực tế và phản hồi của họ để lại trên trang web. "Đó là những bình chọn của người thật việc thật, chứ không phải bảng xếp hạng do Al hay một chuyên gia du lịch đơn lẻ đề xuất".

Ẩm thực đường phố Hà Nội. Ảnh: TripAd

Trong danh sách 25 địa danh nổi tiếng để đi du lịch, Hà Nội đứng thứ 17 (đứng đầu là Dubai). Nhận xét về thủ đô Việt Nam, TripAdvisor viết: "Hà Nội có sự cổ kính với nhiều di tích, công trình kiến trúc lịch sử và cả sự hiện đại, phát triển". Du khách nên thăm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tù Hỏa Lò, các hồ nước, công viên, đại lộ rợp bóng cây và hơn 600 đền chùa. Nơi này có thể dễ dàng khám phá bằng taxi.

Ở hạng mục 25 điểm đến trở thành xu hướng năm nay (Top trending), Việt Nam góp mặt hai đại diện là Hội An (Quảng Nam) và TP HCM. Nhắc đến á quân Hội An (quán quân là Cuba), Trip Advisor viết: "Từng là điểm đến phổ biến của Tây ba lô, ngày nay Hội An đã được du khách khắp thế giới biết". Các điểm đến gợi ý có chùa Cầu, miếu Quan Công và trải nghiệm ngắm phố cổ vào buổi đêm... Hãy để các thợ may địa phương may cho bạn những bộ quần áo được thiết kế theo số đo riêng" là trải nghiệm được TripAdvisor.

TP HCM nhộn nhịp nhưng không kém phần duyên dáng với các kiến trúc thuộc địa từ thời Pháp thuộc, những đại lộ lớn, rộng rãi dù "thường đông đúc và tắc nghẽn giao thông". Taxi là một lựa chọn hợp lý để ngắm nhìn thành phố rộng lớn này. Các điểm đến được yêu thích là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, chùa Ngọc Hoàng, chợ Bến Thành và đi tour đồng bằng sông Cửu Long.

Anh Minh