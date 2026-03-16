Ba tàu dầu Pakistan băng qua Eo biển Hormuz an toàn

Ba tàu dầu Pakistan đã vượt qua Eo biển Hormuz trong 10 ngày gần đây, cho thấy Iran có thể đang mở cửa tuyến hàng hải này với phương tiện một số nước.

Các quan chức Tổng công ty Vận tải Biển Quốc gia Pakistan (PNSC) hôm nay cho biết con tàu mang tên "Karachi" là tàu dầu mới nhất của nước này băng qua Eo biển Hormuz, nơi gần như bị Iran phong tỏa trong hai tuần qua.

Dữ liệu từ trang Marine Traffice cho thấy tàu dầu này xuất phát từ cảng trên đảo Das của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ hôm 28/2, vượt qua Eo biển Hormuz vào tối 15/3, di chuyển sát bờ biển Iran rồi tiến vào Vịnh Oman. Con tàu được cho là sẽ trở về Pakistan.

Các nguồn tin cho hay "rất có khả năng con tàu đã phối hợp với phía Iran" để có thể vượt eo biển một cách thuận lợi. Các quan chức PNSC cho hay đây là tàu dầu thứ ba của Pakistan băng qua Eo biển Hormuz an toàn trong 10 ngày qua.

Các tàu chở dầu di chuyển trên Vùng Vịnh, gần Eo biển Hormuz hôm 11/3. Ảnh: Reuters

Theo MarineTraffic, con tàu di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của Iran và bật tín hiệu hệ thống nhận dạng tự động (AIS), "cho thấy một số lô hàng nhất định có thể đang được Iran cho phép đi lại an toàn" qua Eo biển Hormuz sau khi đàm phán với nước này.

Qamar Cheema, giám đốc điều hành Viện Sanober, tổ chức nghiên cứu tại Islamabad, nhận định nhiều khả năng Pakistan đã sử dụng các kênh ngoại giao với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) để đạt được thỏa thuận cho phép các tàu của mình vượt Eo biển Hormuz.

"Iran thấu hiểu những lo ngại về kinh tế của Pakistan và dường như Islamabad không phải đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào với Tehran, bởi Pakistan luôn dành ủng hộ lớn cho Iran ở cả cấp độ chính quyền lẫn xã hội", Cheema nói.

Iran nhiều lần khẳng định Eo biển Hormuz chỉ bị phong tỏa đối với các tàu bè từ những quốc gia thù địch và đồng minh của họ, ám chỉ Mỹ - Israel.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 16/3 ca ngợi Pakistan trên mạng xã hội X, đồng thời gửi lời "cảm ơn chân thành" vì nước này đã "bày tỏ đoàn kết và ủng hộ mạnh mẽ" dành cho Iran.

Bộ Ngoại giao Pakistan tuần trước khẳng định Islamabad vẫn duy trì "kênh liên lạc mở" với Tehran.

Eo biển Hormuz. Đồ họa: WSJ

Xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran bùng phát từ ngày 28/2, đến nay đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và hiện chưa rõ sẽ kéo dài bao lâu. Iran đã tập kích các nước Trung Đông và tấn công tàu hàng di chuyển qua Eo biển Hormuz để đáp trả các đòn không kích của Mỹ, Israel.

Việc Iran tấn công các tàu dầu, tàu hàng đi qua Eo biển Hormuz đã khiến thị trường dầu mỏ biến động mạnh. Giá dầu thô đã tăng đáng kể trong hai tuần qua do lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/3 kêu gọi Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh cử chiến hạm hộ tống tàu dầu đi qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên đến nay, nhiều quốc gia đã từ chối lời kêu gọi này từ lãnh đạo Mỹ.

Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters)