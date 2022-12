Bà Rịa Vũng Tàu thu ngân sách tăng hơn 37%

Năm nay thu ngân sách của tỉnh bằng 137,4% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 174,6% dự toán, theo số liệu tính đến cuối tháng 12.

Trong đó, thu dầu thô đạt 268,1% dự toán và bằng 177,5% so với cùng kỳ 2021; thu nội địa (ngoài dầu) đạt 129,8% dự toán và bằng 112,3% so với cùng kỳ 2021.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Bích Thủy

Tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2022, triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác thuế năm 2023, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết có được kết quả này là nhờ đơn vị luôn bám sát chỉ đạo của Tổng cục Thuế, lãnh đạo tỉnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

Năm 2022, Bà Rịa Vũng Tàu có 13/16 chỉ tiêu ước thu đạt và vượt tiến độ dự toán thu, bao gồm: khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế; thu khác ngân sách; thu cố định tại xã.

Tính đến cuối tháng 12, tổng số tiền nợ thuế do Cục Thuế tỉnh quản lý là 1.995 tỷ đồng, chiếm 2,23% so với tổng ước thu ngân sách nhà nước năm 2022 (1.995 tỷ đồng so với 89.500 tỷ đồng), không vượt quá chỉ tiêu 8% do Tổng cục Thuế giao, giảm 85,3 tỷ đồng so với tổng nợ tại thời điểm 31/12/2021. Cục Thuế tỉnh thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, đã thu giảm 840,6 tỷ đồng tiền thuế nợ năm 2021 chuyển sang, trong đó có 792,8 tỷ đồng nợ trên dưới 90 ngày, đạt tỷ lệ 61%.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Bích Thủy

Để việc thu thuế đạt hiệu quả, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thường xuyên tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; triển khai hóa đơn điện tử, giao dịch điện tử, nâng cao công tác quản lý kê khai thuế và kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế...

Dịp này, Cục Thuế Bà Rịa Vũng Tàu được Bộ Tài chính và UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác thuế và phong trào thi đua năm 2022.

Diệp Chi