Ba phút dẫn đến vụ máy bay Canada nát mũi ở New York

Thảm kịch "sự cố chồng sự cố" tại sân bay LaGuardia xảy ra khi xe cứu hỏa đang đi hỗ trợ một máy bay khác lại cắt mặt phi cơ Air Canada đang hạ cánh.

Chuyến bay 8646 của Air Canada Express, do hãng Jazz Aviation khai thác, ngày 22/3 cất cánh từ sân bay thành phố Montreal, tỉnh Quebec, lúc 22h12 với 72 hành khách và 4 thành viên tổ bay. Website Air Canada cho biết đây là chuyến bay thẳng đến New York City, hành trình khoảng 1 giờ 30 phút.

Phi cơ Air Canada Express được phép hạ cánh xuống đường băng số 4 sân bay LaGuardia vào khoảng 23h35. Ba phút sau đó, chiếc Bombardier CRJ-900 đã đâm vào một xe cứu hộ đi ngang đường băng, khiến cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng, 41 người trên máy bay bị thương.

Diễn biến vụ máy bay va chạm với xe cứu hộ tại sân bay La Guardia, New York City ngày 22/3. Đồ họa: CNN

Cùng thời điểm phi cơ Air Canada Express chuẩn bị hạ cánh, một phi cơ chở khách ở sân bay LaGuardia thông báo gặp tình trạng khẩn cấp. Đó là chuyến bay 2384 của hãng United Airlines, dự kiến khởi hành đi Chicago.

Phi cơ United Airlines theo kế hoạch cất cánh lúc 23h18 nhưng đã hủy bỏ, do xuất hiện đèn cảnh báo trên khoang. Theo ghi âm liên lạc không lưu, các phi công cho biết có mùi lạ xuất hiện trong khoang hành khách, khiến tiếp viên bị ảnh hưởng sức khỏe.

Do chưa có cổng đỗ trống, tháp kiểm soát xem xét những phương án khác để hành khách xuống máy bay, bao gồm sử dụng cầu thang di động. Một xe cứu hộ và chữa cháy máy bay (ARFF), gọi là Xe 1, được điều động tới xử lý tình huống của chuyến bay United Airlines.

"Xe 1 và đơn vị liên quan, Tháp LaGuardia, xin phép vượt qua đường băng số 4 ở điểm Delta", đội cứu hộ nói vào lúc 23h36p52s.

"Xe 1 và đơn vị liên quan, băng qua đường băng 4 tại điểm Delta", một kiểm soát viên nhanh chóng chấp thuận. Đội cứu hộ sau đó phản hồi, xác nhận rằng họ "đang cắt ngang đường băng 4 tại điểm Delta". Phi cơ United Airlines lúc này đã được phép di chuyển đến một điểm đỗ trống.

Nhưng chỉ 10 giây sau khi chấp thuận cho Xe 1 qua đường băng, kiểm soát viên không lưu đổi ý và nói với giọng cấp bách, liên tiếp yêu cầu phương tiện này dừng lại.

"Dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Dừng lại, Xe 1, dừng lại, dừng lại. Dừng lại, Xe 1, dừng lại", người này nói.

23h37p17s, phi cơ Air Canada Express bắt đầu hạ cánh xuống đường băng 4. Hơn 20 giây sau, tháp kiểm soát không lưu phát thông báo "bay vòng" đầu tiên, yêu cầu các phi cơ khác hủy hạ cánh xuống LaGuardia.

Khoảng 23h38, chiếc Bombardier CRJ-900 đâm vào xe cứu hộ. Ban đầu Flightradar24 nói rằng phi cơ chở khách khi đó đang di chuyển với tốc độ khoảng 40 km/h, tuy nhiên, họ sau đó sửa thông tin thành 160 km/h.

Khoảnh khắc máy bay Canada tông vào xe cứu hỏa Khoảnh khắc máy bay Canada tông vào xe cứu hỏa tại sân bay LaGuardia, Mỹ, ngày 22/3. Video: X/Mohit

"Jazz 646, Jazz 646, tôi thấy các bạn đã va chạm với một phương tiện", một nhân viên tháp không lưu trao đổi với tổ bay Air Canada vào khoảng 23h40. "Hãy giữ nguyên vị trí. Tôi biết các bạn không thể di chuyển. Phương tiện cứu hộ đang đến chỗ các bạn".

Một số giọng nói khác cất lên qua vô tuyến, hỏi về việc đường băng số 4 có bị đóng hay không. Một kiểm soát viên xác nhận sân bay tạm ngừng hoạt động.

"Thật sự rất khó quan sát", một người nói khoảng 18 phút sau tai nạn.

"Tôi biết, tôi cũng đang ở đây mà. Tôi đã cố liên lạc với họ. Tôi đã cho dừng lại, nhưng trước đó chúng tôi đang xử lý một tình huống khẩn cấp nên tôi đã mắc sai sót", một người khác phân trần.

"Không đâu, anh đã làm hết khả năng rồi", người còn lại an ủi.

Hiện trường vụ tai nạn tại sân bay La Guardia, New York. Ảnh: AFP

Va chạm khiến phần mũi máy bay vỡ nát, cơ trưởng và cơ phó tử vong, hơn 40 người bị thương. Đây là tai nạn chết người đầu tiên tại LaGuardia trong 34 năm, khiến sân bay đông đúc thứ ba của khu vực New York phải đóng cửa 14 giờ, hàng trăm chuyến bay bị hủy.

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chưa công bố nguyên nhân tai nạn. Giới chức Canada và Mỹ đang phối hợp điều tra, trong đó cuộc ghi âm trao đổi giữa các bên nhiều khả năng là một trong những trọng tâm họ xem xét.

LaGuardia là sân bay đông đúc thứ 19 tại Mỹ trong năm 2024, là một trong 35 sân bay lớn ở Mỹ có trang bị hệ thống giám sát mặt đất tiên tiến, sử dụng radar và dữ liệu định vị từ máy bay để cảnh báo các kiểm soát viên về nguy cơ va chạm trên đường băng, theo FAA.

"Hiện có rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề liên lạc", chuyên gia an toàn hàng không Mỹ Anthony Brickhouse nói với Reuters. "Liên lạc sẽ là một phần quan trọng trong cuộc điều tra này".

Như Tâm (Theo CNN, CBC, France 24)