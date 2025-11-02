Ba phương thức tuyển sinh dự kiến của Đại học Sư phạm TP HCM

Năm 2026, trường Đại học Sư phạm TP HCM dự kiến tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp, tuyển thẳng.

Ngày 1/11, ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP HCM, cho biết trường dự kiến giữ ổn định phương án tuyển sinh. Các thay đổi nếu có sẽ được thông báo sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh 2026.

3 phương thức tuyển sinh chính của trường gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển học sinh lớp chuyên; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển kết hợp. Trong đó, xét tuyển kết hợp gồm: Kết hợp điểm đánh giá năng lực và học bạ; Điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm đánh giá năng lực với điểm thi năng khiếu.

Với kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt, ông Trung cho hay nhiều khả năng trường sẽ tổ chức thi ở Cần Thơ, Long An, Gia Lai, Đà Nẵng, Huế, Đắk Lắk và TP HCM.

"Nhưng số đợt thi ở một số địa điểm có thể tăng lên, ví dụ năm ngoái Đà Nẵng chỉ tổ chức 1 đợt thì năm nay có thể tổ chức cả 3 đợt nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh", ông nói.

Tân sinh viên khóa 2025 của trường Đại học Sư phạm TP HCM trong ngày nhập học, ngày 4/9. Ảnh: HCMUE

Năm nay, trường Đại học Sư phạm TP HCM tuyển gần 5.200 sinh viên bằng các phương thức trên. Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngành Sư phạm Hóa lấy đầu vào cao nhất trường với 29,38 điểm; thấp nhất là ngành Ngôn ngữ Pháp với 19 điểm.

Nếu xét kết hợp điểm đánh giá năng lực do trường tổ chức, điểm chuẩn rơi vào khoảng 17,13 đến 28,16.

Lệ Nguyễn