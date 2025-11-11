Ba nữ sinh vượt giới hạn bản thân theo đuổi ngành công nghệ

Trần Thị Kiều My, Trần Thị Cẩm Giang và Nguyễn Thị Khánh Diệu đến từ các vùng quê khác nhau, nhưng điểm chung là bền bì, kiên trì theo đuổi ngành công nghệ thông tin.

Ngày 15/10, Trung ương Đoàn công bố giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025. Trần Thị Kiểu My, Trần Thị Cẩm Giang và Nguyễn Thị Khánh Diệu là 3 trong số 20 nữ sinh đến từ 14 trường đại học được vinh danh. Các nữ sinh đạt giải đều có thành tích học tập xuất sắc, công bố bài báo khoa học, tham gia nghiên cứu và đoạt giải tại các cuộc thi đổi mới sáng tạo.

Trần Thị Kiều My nhận giải Top 20 Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam tiêu biểu vào ngày 29/10, tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Trong đó, Trần Thị Kiều My (22 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long) là nữ sinh viên hiếm hoi thuộc khoa Cơ khí - Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM). Nữ sinh kể bài thực hành đầu tiên, thầy giao cho mỗi sinh viên một khối sắt thô và yêu cầu mài giũa thành chiếc cờ lê hoàn chỉnh. Cô miệt mài gần một tháng để hoàn thành.

"Có đêm, em ngồi lại xưởng một mình, chỉ có tiếng máy và ánh đèn vàng hắt xuống. Cầm chiếc cờ lê đầu tiên do chính tay mình mài ra, em cười mà tay run run. Lúc đó, em biết mình đã vượt qua giới hạn đầu tiên của bản thân", cô nói.

Sau đó, có những ngày thực hành, My phải mang vác vật liệu nặng gấp đôi sức mình. Cô gái trẻ nhìn bàn tay rát bỏng, vai mỏi nhừ có đôi lần cô muốn bỏ cuộc. Nhưng nhờ sự kiên trì vượt qua những thử thách đầu tiên My chạm đến những cột mốc đáng nể: GPA 3.6 (mức Xếp loại xuất sắc trên thang điểm 4); giải Ba Olympic Cơ học, 3 công bố quốc tế, học bổng tiến sĩ tại Đại học Hanyang (Hàn Quốc).

Để đạt được thành tích cao trong học tập, Kiều My tiết lộ "không phải chỉ chăm chăm vào học mà cũng cần dành thời gian thư giãn để đầu óc được nghỉ ngơi". Do đó, khi rảnh rỗi, cô thường chạy bộ hoặc đi dạo cho đầu óc bớt căng thẳng. Mỗi lần như thế, My chọn Number 1 làm "người bạn đồng hành" - thức uống giúp thư giãn giải tỏa sau một ngày dài.

Niềm say mê khoa học công nghệ đã đưa Trần Thị Cẩm Giang đến với nghiên cứu ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Ảnh: NVCC

Giống như Kiều My, Trần Thị Cẩm Giang, sinh viên khoa Khoa học máy tính, trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM, thường xuyên ở lại phòng lab tới quá nửa đêm. Giang miệt mài trong thế giới số, bên cạnh là chiếc laptop, vài tờ bản thảo và lon nước tăng lực Number 1 giúp cô tỉnh táo sau nhiều giờ liền thử nghiệm thuật toán. Công trình "Phân tích bố cục logic trên biển hiệu và poster" của Giang hướng đến hỗ trợ người khiếm thị và xe tự hành. Dự án từng bị từ chối ba lần, mất hơn một năm để chỉnh sửa.

"Khi nhận thư chấp thuận trình bày tại Hội nghị quốc tế về Phân tích và nhận dạng tài liệu ICDAR 2025 (Rank A), em bật khóc ngay trước màn hình", cô gái trẻ kể.

Thành công đến sau nhiều lần thất bại giúp Giang thêm tin vào lựa chọn của mình - kiên trì theo đuổi nghiên cứu và mang công nghệ phục vụ con người.

Nguyễn Thị Khánh Diệu trong phòng thí nghiệm cùng bạn bè khám phá thế giới kỹ thuật y sinh. Ảnh: NVCC

Nguyễn Thị Khánh Diệu (tại Hà Tĩnh - một trong 3 nữ sinh đạt giải cũng là gương mặt trẻ điển hình kiên trì theo đuổi đam mê với ngành công nghệ, kỹ thuật. Cô gái quê Hà Tĩnh, từng là thủ khoa khối D của trường THPT Lý Tự Trọng và đỗ ngành Tài chính ngân hàng của Đại học Ngoại thương với 28 điểm. Nhưng sau khi nhận học bổng toàn phần từ trường Kỹ thuật, Đại học Phenikaa, Diệu quyết định rẽ ngang sang ngành Điện - Điện tử, bước vào thế giới của linh kiện, mạch điện và sóng điện từ, những thứ cô chưa từng chạm tới.

Khánh Diệu cho biết năm đầu tiên là cú sốc khi gần như phải "học lại từ đầu": điện từ trường, mô phỏng mạch, lập trình... Thay vì bỏ cuộc, nữ sinh chọn cách kiên trì từng ngày. Mỗi đêm, khi phòng thí nghiệm tắt đèn, cô vẫn ngồi bên những dòng code, mô phỏng anten sai lệch hàng chục lần chỉ để tìm ra vì sao bức xạ chưa đạt chuẩn. Với cô, anten là "cầu nối giữa công nghệ và sự sống con người".

Diệu kể có những đêm chỉ gục xuống bàn chợp mắt được vài ba phút rồi lại dậy để hoàn thành thí nghiệm. "Tuy nhiên, đêm là thời điểm tuyệt vời nhất để tập trung làm việc vì không gian tĩnh lặng. Lúc quá buồn ngủ, tôi sẽ đứng dậy vận động, ra rửa mặt, uống cà phê hoặc chọn một chai nước tăng lực Number 1 để giữ tinh thần tình táo", cô tiết lộ.

Từ những đêm thức trắng, Diệu nhận ra điều quý giá nhất không phải là kết quả mà là cảm giác mình đang từng ngày mạnh mẽ, bền bỉ với lựa chọn của bản thân.

Number 1 hỗ trợ các cô gái "tiếp năng lượng, bền đam mê" trên hành trình học tập và phát triển sự nghiệp. Ảnh: Number 1

Cả ba cô gái đến từ những môi trường và ngành học khác nhau nhưng đều có điểm chung là sự tận tâm và say mê với lĩnh vực mình theo đuổi. Mỗi khi mệt mỏi sau những giờ học tập, thí nghiệm và thi cử căng thẳng, họ không chọn bỏ cuộc mà tiếp tục kiên trì, tự động viên bản thân cố gắng vượt qua thử thách, phấn đấu từng ngày.

Number 1 trao hơn 9,5 tỷ tiền thưởng

Hải My