Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam

TP HCMVKS không chấp nhận đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tiếp tục ra lệnh tạm giam bị can.

Ngày 10/11, quyết định của VKSND TP HCM được đưa ra sau khi tiếp nhận kết luận điều tra và hồ sơ vụ án từ Công an TP HCM - tiếp tục đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

VKS chưa công bố lý do bác đơn của anh Nguyễn Quang Tuấn (30 tuổi, con trai bà Hằng), về việc xin đặt 10 tỷ đồng để bảo lĩnh mẹ được tại ngoại.

Về vấn đề này, anh Nguyễn Quang Tuấn cho biết vẫn chưa nhận được thông báo của cơ quan điều tra và VKS có hay không đồng ý cho mẹ anh được tại ngoại.

Theo anh Tuấn, bà Hằng "hội đủ các điều kiện" theo Điều 7 Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC (ngày 7/8/2018) được áp dụng biện pháp ngăn chặn đặt tiền bảo đảm để thay thế biện pháp "tạm giam" quy định tại Điều 122 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Cụ thể là bà Hằng phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án, có địa chỉ cư trú rõ ràng; trước khi bị bắt có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan nhà nước, nhiều tổ chức xã hội về hoạt động từ thiện.

Anh Tuấn cũng cho rằng, hành vi của bà Hằng không thuộc các trường hợp "không được áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm". Bởi trong quá trình điều tra (từ ngày bị bắt đến nay) bà Hằng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức được sai phạm và cam kết không tái phạm...

Bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị bắt hồi tháng 3. Ảnh:Công an TP HCM

Bà Nguyễn Phương Hằng trước đây có tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "Lò Vôi"), có quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Cyprus. Hồi tháng 3, bà bị bắt với cáo buộc lợi dụng sức ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi livestream trên Youtube, Facebook, TikTok nói nhiều nội dung sai sự thật, sử dụng ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan.

Tại địa bàn TP HCM, bà Hằng bị cho là xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh)... Quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận các thông tin nói về những người này là do mình "nằm mơ", lấy trên Internet và chưa được kiểm chứng.

Nhà chức trách xác định hành vi của Hằng là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Bị can là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội... cần phải được xử lý nghiêm.

Hồi đầu tháng 9, VKSND TP HCM đã trả hồ sơ cho công an cùng cấp để điều tra bổ sung, xem xét vai trò đồng phạm của một số người.

Ngoài ra, với hành vi tương tự, bà Hằng bị Công an Bình Dương đề nghị truy tố về cùng tội danh. Mới đây, Công an TP HCM đã quyết định nhập vụ án do Công an Bình Dương điều tra để giải quyết triệt để, toàn diện.

