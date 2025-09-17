Sếp Volkswagen: 'Tay nắm cửa thò thụt rất khó vận hành'

CEO của hãng Đức, Thomas Schafer, đề cao thiết kế truyền thống, cho rằng tay nắm cửa phẳng thì tốt, nhưng rất khó vận hành.

Volkswagen (VW) đang có những thay đổi lớn. Thương hiệu này không chỉ đang chuẩn bị ra mắt một loạt xe điện mới như ID. Cross và Polo chạy hoàn toàn bằng điện, mà còn đang xem xét lại thiết kế để mở rộng sức hấp dẫn của sản phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc quay trở lại với những tính năng quen thuộc hơn với người mua, bao gồm cả những điều đơn giản như tay nắm cửa truyền thống thay vì kiểu tay nắm cửa thò thụt mà nhiều nhà sản xuất xe điện hiện ưa chuộng.

Tại triển lãm IAA Mobility ở Munich, Thomas Schafer có cuộc trò chuyện với Deutsche Welle (DW) và đề cập đến một số chủ đề, bao gồm cả sự chậm lại trong doanh số xe điện tại các thị trường lớn như châu Âu và Mỹ. Khi được hỏi liệu VW có đang nỗ lực hết sức để làm cho xe điện của hãng dễ tiếp cận hơn hay không, Schafer nhanh chóng nhấn mạnh giá trị của sự quen thuộc.

Xe điện ID. Cross concept với kiểu tay nắm cửa truyền thống. Ảnh: Volkswagen

Ông cho biết: "Mọi người mong đợi một sự quen thuộc nào đó với chiếc xe, với thương hiệu mà họ đang mua. Mọi người mua thương hiệu, nên theo quan điểm đó, các chức năng phải dễ sử dụng. Ví dụ như tay nắm cửa. Có tay nắm cửa phẳng thì tốt, nhưng rất kinh khủng khi vận hành, nên chúng tôi chắc chắn phải có tay nắm cửa phù hợp trên xe và khách hàng rất hài lòng. Đó là phản hồi mà chúng tôi nhận được".

Thực tế, Schafer không phải người duy nhất có quan điểm trên. Mới đây, các cơ quan quản lý tại Trung Quốc cũng để mắt đến kiểu tay nắm cửa phẳng và có thể thu vào và nhô ra, cân nhắc lệnh cấm sau những lo ngại về an toàn và các cuộc điều tra tai nạn. Với quy mô và tầm ảnh hưởng của thị trường ôtô Trung Quốc, động thái này có thể lan rộng ra ngoài biên giới, thúc đẩy các nhà sản xuất ôtô khác phải xem xét lại cách tiếp cận của họ đối với thiết kế từng được coi là xu hướng.

Trong khi mẫu xe ý tưởng ID. Every1 ra mắt đầu năm nay có tay nắm cửa phẳng, thì cả ID. Cross và ID. Polo được giới thiệu tại Munich vừa qua đều sử dụng tay nắm cửa truyền thống hơn. Thiết kế có thể hy sinh một phần hiệu quả khí động học, nhưng lại dễ vận hành hơn nhiều trong cuộc sống hàng ngày.

Trong cùng cuộc phỏng vấn, Schafer cũng thảo luận về quá trình chuyển đổi rộng rãi hơn sang xe điện của hãng. Ông lập luận rằng xe điện là lựa chọn ưu việt hơn cho người mua, nhưng đặt câu hỏi liệu nhu cầu và cơ sở hạ tầng có tăng trưởng đủ nhanh để VW ngừng bán các mẫu xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch (ICE) tại EU vào năm 2035 hay không.

"Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể đạt được mục tiêu này đủ nhanh cho năm 2035 hay không? Liệu việc áp dụng và phát triển cơ sở hạ tầng cho việc sạc điện có diễn ra đủ nhanh để năm 2035 trở thành một mục tiêu khả thi hay không?" ông nói. "Dù là vài năm sau đó, thì cũng cần phải xem xét lại".

Mỹ Anh