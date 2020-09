Ba người Quảng Nam ngộ độc sau ăn pate Minh Chay

Quảng NamSau khi ăn bánh mì kèm pate Minh Chay, ba người gồm hai nữ một nam, có triệu chứng mệt, khó thở, nhìn mờ, nhìn đôi, đau họng, nhập viện.

Sáng 4/9, ông Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, cho biết đang điều trị cho ba bệnh nhân này. Chẩn đoán ban đầu họ bị ngộ độc thực phẩm do nhiễm độc tố botulinum từ pate Minh Chay.

Trong đó, một bệnh nhân nữ 30 tuổi, trú ở Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; một phụ nữ 65 tuổi ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn; và thiếu niên 15 tuổi, địa chỉ tại phường Thanh Hà, TP Hội An.

"Cả ba bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc nhẹ, hiện sức khỏe ổn định", ông Ân cho biết.

Bác sĩ đang điều trị cho một bệnh nhân ngộ độc ăn pate Minh Chay. Ảnh: Bệnh viện Vĩnh Đức cung cấp.

Bệnh viện đã báo cáo ba trường hợp này đến Sở Y tế. Chiều 3/9, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Quảng Nam đến nhà và bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm.

Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy ngày 27/8, người phụ nữ 30 tuổi được một sư cô cho một hộp pate Minh Chay. Chị đưa về nhà làm hai ổ bánh mì cho 4 người ăn. Đến trưa 1/9, hai người xuất hiện triệu chứng mệt, khó thở, nhìn mờ, nhìn đôi, đau họng, yếu cơ, đến bệnh viện cấp cứu. Một ngày sau, thiếu niên 15 tuổi có triệu chứng tương tự và nhập viện.

Người còn lại đã ăn nửa ổ bánh mì kẹp pate Minh Chay, chưa có triệu chứng ngộ độc.

Hộp pate Minh Chay mà các bệnh nhân ăn kèm với bánh mì. Ảnh: Bệnh viện Vĩnh Đức cung cấp.

Ngày 29/8 Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, cảnh báo khẩn sản phẩm pate Minh Chay nhiễm vi khuẩn độc botulinum, gây tình trạng liệt cơ, suy hô hấp khiến 9 người nhập viện trên cả nước. Sản phẩm do Công ty Lối Sống mới sản xuất, trụ sở tại Hà Nội, chỉ kinh doanh online. Cục An toàn Thực phẩm thu hồi sản phẩm, khuyến cáo người dùng không ăn; nếu sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng bất thường cần nhập viện ngay. TP HCM xác định 1.290 người mua sản phẩm công ty này, Hà Nội gần 1.200 người, tuy nhiên số sản phẩm thu hồi được chỉ 10%.

Ba bệnh nhân mới tại Quảng Nam nâng số người ngộ độc phải nhập viện lên 14, trong đó 9 ca điều trị ở các bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh Nhiệt đới TP HCM; hai ca ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Hầu hết bệnh nhân nhập viện muộn, tình trạng nguy kịch phải thở máy liên tục dài ngày. Tình trạng ngộ độc botulinum 30 năm qua không xuất hiện ở Việt Nam nên không có huyết thanh và thuốc đặc trị, phải đặt mua từ nước ngoài về, bệnh nhân phải thay huyết tương nhiều lần.

Đắc Thành