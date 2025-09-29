Ba người mẫu tạo dáng với đầm đính kết

Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương thể hiện đầm cúp ngực kết hợp áo khoác mô phỏng khu vườn.

Nhà mốt đưa vào bộ sưu tập trúc chỉ - loại hình nghệ thuật sử dụng phương pháp thủ công truyền thống để biến những tờ giấy thành tác phẩm. Theo đó, chất liệu, bề mặt trang phục được xử lý để mô phỏng kết cấu giấy, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, hoa văn điêu khắc.

Hiện các làng nghề làm trúc chỉ nổi tiếng nằm ở Thừa Thiên Huế. Từ những nguyên liệu cây, cỏ tự nhiên, các nghệ nhân xử lý theo phương thức xeo giấy thủ công: rửa sạch, ngâm nước vôi trong, nghiền nhỏ nấu thành bột giấy. Sau đó, bột giấy được hòa vào bể nước rồi dùng khung, láng bột tạo lớp giấy nền.