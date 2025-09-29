Ba người mẫu tạo dáng với đầm đính kết

Các người đẹp lần đầu làm việc chung qua dự án Manifeste, sẽ ra mắt tại khuôn khổ Tuần thời trang ở Thượng Hải, ngày 14/10. Nhà thiết kế cho biết lấy cảm hứng từ nghệ thuật thủ công truyền thống kết hợp thời trang đương đại.
Các người đẹp lần đầu làm việc chung qua dự án Manifeste, sẽ ra mắt tại khuôn khổ Tuần thời trang ở Thượng Hải, ngày 14/10. Nhà thiết kế cho biết lấy cảm hứng từ nghệ thuật thủ công truyền thống kết hợp thời trang đương đại.
Hoàng Thùy thể hiện các mẫu thiết kế của dự án.
Điểm nhấn bộ sưu tập là kỹ thuật đính kết tạo hiệu ứng thị giác.
Điểm nhấn bộ sưu tập là kỹ thuật đính kết tạo hiệu ứng thị giác.
Hoàng Thùy tạo dáng với đầm dựng phom 3D, đính chất liệu bắt sáng.
Hoàng Thùy tạo dáng với đầm dựng phom 3D, đính chất liệu bắt sáng.
Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương thể hiện đầm cúp ngực kết hợp áo khoác mô phỏng khu vườn.
Nhà mốt đưa vào bộ sưu tập trúc chỉ - loại hình nghệ thuật sử dụng phương pháp thủ công truyền thống để biến những tờ giấy thành tác phẩm. Theo đó, chất liệu, bề mặt trang phục được xử lý để mô phỏng kết cấu giấy, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, hoa văn điêu khắc.
Hiện các làng nghề làm trúc chỉ nổi tiếng nằm ở Thừa Thiên Huế. Từ những nguyên liệu cây, cỏ tự nhiên, các nghệ nhân xử lý theo phương thức xeo giấy thủ công: rửa sạch, ngâm nước vôi trong, nghiền nhỏ nấu thành bột giấy. Sau đó, bột giấy được hòa vào bể nước rồi dùng khung, láng bột tạo lớp giấy nền.
Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương thể hiện đầm cúp ngực kết hợp áo khoác mô phỏng khu vườn.
Nhà mốt đưa vào bộ sưu tập trúc chỉ - loại hình nghệ thuật sử dụng phương pháp thủ công truyền thống để biến những tờ giấy thành tác phẩm. Theo đó, chất liệu, bề mặt trang phục được xử lý để mô phỏng kết cấu giấy, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, hoa văn điêu khắc.
Hiện các làng nghề làm trúc chỉ nổi tiếng nằm ở Thừa Thiên Huế. Từ những nguyên liệu cây, cỏ tự nhiên, các nghệ nhân xử lý theo phương thức xeo giấy thủ công: rửa sạch, ngâm nước vôi trong, nghiền nhỏ nấu thành bột giấy. Sau đó, bột giấy được hòa vào bể nước rồi dùng khung, láng bột tạo lớp giấy nền.
Ba người đẹp tại hậu trường buổi chụp ảnh.
Ngoài ra, nhà mốt còn lấy cảm hứng từ nghệ thuật tranh sơn dầu, sơn mài. Bề mặt vải sẽ được xử lý theo các mảng màu đỏ, đen, vàng, thể hiện sự mạnh mẽ và tinh thần lễ hội.
Ngoài ra, nhà mốt còn lấy cảm hứng từ nghệ thuật tranh sơn dầu, sơn mài. Bề mặt vải sẽ được xử lý theo các mảng màu đỏ, đen, vàng, thể hiện sự mạnh mẽ và tinh thần lễ hội.
Trang phục phom dáng cổ yếm kết hợp nón lá.
Trang phục phom dáng cổ yếm kết hợp nón lá.
Kỹ thuật đính đá, in 3D cũng được ứng dụng nhiều trong bộ sưu tập.
Kỹ thuật đính đá, in 3D cũng được ứng dụng nhiều trong bộ sưu tập.
Các trang phục hướng đến phong cách sành điệu, sang trọng.
Các trang phục hướng đến phong cách sành điệu, sang trọng.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương thể hiện đầm cut-out phối bông tai kim loại bản to.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương thể hiện đầm cut-out phối bông tai kim loại bản to.
Hoàng Thùy với trang phục tôn eo thon.
Nhà thiết kế tên thật Bùi Thanh Hương, 43 tuổi, quê Hà Nội, có hơn 15 năm gắn bó với thời trang. Nhà mốt nổi tiếng với thiết kế áo dài thương hiệu Hương Queen. Gần đây, cô lấn sân sang thiết kế trang phục dạ hội. Gần đây, Thanh Hương Bùi gây chú ý khi giới thiệu Rose of the Dawn - Đại tiệc trên mây tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025, Éclat ở Vietnam Beauty Fashion Fest mùa thứ 12.
Hoàng Thùy với trang phục tôn eo thon.
Nhà thiết kế tên thật Bùi Thanh Hương, 43 tuổi, quê Hà Nội, có hơn 15 năm gắn bó với thời trang. Nhà mốt nổi tiếng với thiết kế áo dài thương hiệu Hương Queen. Gần đây, cô lấn sân sang thiết kế trang phục dạ hội. Gần đây, Thanh Hương Bùi gây chú ý khi giới thiệu Rose of the Dawn - Đại tiệc trên mây tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025, Éclat ở Vietnam Beauty Fashion Fest mùa thứ 12.
Tân Cao
Ảnh: Hoàng Phúc