Ba người Lý Sơn thoát chết trên biển bị tổn thương cơ

Sau nhiều ngày được chăm sóc tại Lý Sơn, ba người sống sót sau 50 giờ trôi dạt trên biển được chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong tình trạng tổn thương cơ.

Chiều 14/11, anh Lê Văn Sanh, 37 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Phan Duy Quang, 47 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, tình trạng tổn thương cơ dẫn đến men gan tăng cao. Anh Dương Quang Cường, 44 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi do viêm ruột nặng.

Ba người này được chuyển từ đảo Lý Sơn vào đất liền đến hai bệnh viện trên từ hôm 9/11 (Cường), 11/11 (Quang) và 12/11 (Sanh) do cần theo dõi điều trị tốt hơn. Hiện chỉ số men gan của anh Quang bắt đầu hạ.

Anh Phan Duy Quang khi từ Lý Sơn vào cảng Sa Kỳ (đất liền tỉnh Quảng Ngãi) lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi điều trị, chiều 11/11. Ảnh: Phạm Linh

Bác sĩ Dương Tiến Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân - Dân y huyện Lý Sơn, giải thích cả ba người đều bị suy nhược, tổn thương cơ do phải vận động quá sức trong tình trạng đói khát suốt 50 giờ trôi dạt trên biển. Tình trạng tổn thương cơ quá lâu dẫn đến men gan tăng. Ngoài ra, ngâm mình trong nước biển và phơi nắng nhiều giờ khiến vùng da phần thân trên của họ, đặc biệt là mặt, bị viêm nặng.

Theo người nhà, hai anh Sanh và Quang bị bong tróc da nhưng đang hồi phục tốt, tuy nhiên do chỉ số men gan tăng bất thường nên quyết định chuyển họ vào đất liền để điều trị tốt hơn. Còn anh Cường, bác sĩ Thuận cho biết do đói khát kéo dài, sau khi được cứu đã ăn uống nhiều ngay khiến hệ tiêu hóa không kịp thích ứng gây viêm ruột nặng.

Anh Sanh khi được chăm sóc ở Trung tâm Y tế Quân - Dân Y Đặc khu Lý Sơn, người phía trong là anh Quang. Ảnh: Đại Anh

Trước đó, chiều 6/11, thấy Cường nhảy xuống biển từ một tàu cá, Quang và Sanh đã lao theo cứu. Sóng to gió lớn do bão số 13 (Kalmaegi) đẩy cả ba người trôi dạt hơn 120 km về phía nam, đến vùng biển tỉnh Gia Lai. Sau khoảng 50 giờ lênh đênh trên biển, cả ba may mắn được các tàu hàng và tàu cá khác nhau phát hiện, cứu sống.

Phạm Linh