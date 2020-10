Ba người đẹp xách túi tiền tỷ đi sự kiện

Diễm My (trái) và Hà Kiều Anh cùng xách túi Stalvey Top Handle 2.0 phiên bản da cá sấu màu trắng, giá khoảng 12.500 USD (290 triệu đồng). Stalvey là một thương hiệu "tân binh", thành lập tại Mỹ năm 2015 nhưng nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của hội con nhà giàu và IT girls (các cô gái trẻ sành điệu). Diễm My sắm ít nhất bốn chiếc túi dòng này.