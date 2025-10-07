Ba người chết, hơn 4.800 nhà ngập sau bão Matmo

Mưa lớn hai ngày nay đã làm ba người chết, bốn người mất tích, hơn 4.800 nhà dân bị ngập, chủ yếu ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết đến 17h hôm nay, mưa lớn sau bão Matmo khiến ba người chết do sạt lở đất (Cao Bằng 1, Thanh Hóa 2); bốn người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3, Thanh Hóa 1).

Hơn 4.800 nhà dân bị ngập, hư hỏng, trong đó Lạng Sơn, Cao Bằng mỗi nơi hơn 2.000 nhà; Thái Nguyên hơn 730 nhà. Hơn 1.600 nhà bị cô lập do đường sá sạt lở, ngập sâu, trong đó Lạng Sơn hơn 1.000 nhà, Thái Nguyên gần 580 nhà.

9.480 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, chủ yếu ở Cao Bằng với hơn 5.000 ha, Bắc Ninh gần 2.900 ha. Gần 43.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông xảy ra tại 493 điểm trên các tuyến đường ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa.

Nhà dân ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị ngập do mưa lớn, đập thủy điện Bắc Khê 1 vỡ chiều 7/10. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Lạng Sơn

Bão Matmo không đổ bộ vào Việt Nam nhưng hoàn lưu đã gây mưa lớn cho Bắc Bộ hai hôm nay. Lượng mưa từ 19h ngày hôm qua đến 16h hôm nay ở các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang Bắc Ninh, Lạng Sơn là 200-400 mm.

Một số nơi mưa lớn hơn như Hóa Thượng 564 mm, Gia Bảy 541 mm, Đồng Quang 484 mm, Nam Hòa (Thái Nguyên) 481 mm; Bố Hạ 449 mm; Xuân Hương 397 mm; Lạng Giang (Bắc Ninh) 336 mm; Quyết Thắng (Lạng Sơn) 245 mm; Tuyên Quang (Tuyên Quang) 223 mm; Hưng Đạo 1 (Cao Bằng) 211 mm.

Cơ quan khí tượng dự báo chiều tối nay đến sáng mai, Tây Bắc và Việt Bắc mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ trên 120 mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa 10-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Nước lũ bủa vây TP Thái Nguyên Nước lũ bủa vây trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Video: Duy Khắc

Gia Chính