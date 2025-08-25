Ba người bị điện giật khi gia cố mái nhà chống bão Kajiki

Nghệ AnÔng Nguyễn Văn Sáu tử vong, vợ và con bị thương do bị dây điện rò rỉ giật trong lúc đang bơm nước vào túi nylon đặt lên mái nhà để gia cố chống bão Kajiki.

Khoảng 17h ngày 24/6, ông Sáu, 52 tuổi, trú xóm Giang Liên, xã Bích Hào, trước đây thuộc huyện Thanh Chương cũ, cùng vợ và con bắc thang trèo lên mái nhà để gia cố chống bão Kajiki.

Trong lúc đang bơm nước vào túi nylon đặt lên mái, sợi dây điện nối với máy bơm bị rò rỉ khiến ba người bị điện giật, bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người thân đã ngắt điện, trèo lên mái đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Do bị bỏng điện quá nặng, ông Sáu tử vong; vợ và con đang điều trị tại bệnh viện.

Theo lãnh đạo xã Bích Hào, gia đình ông Sáu có 7 người con, làm nông, kinh tế khó khăn.

Người dân Nghệ An bơm nước vào túi bóng đặt lên mái nhà để chống bão Kajiki, chiều 24/8. Ảnh: Đức Hùng

Hai hôm nay, tại các địa phương, đề phòng bão Kajiki đổ bộ làm tốc mái nhà, người dân đã bơm nước vào túi nylon hoặc dùng bao cát đặt lên mái nhà để gia cố.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, 4h sáng 24/8 bão Kajiki mạnh 166 km/h, cấp 14, giật cấp 17, cách Nghệ An khoảng 220 km, Hà Tĩnh 200 km và bắc Quảng Trị 180 km. Đến 16h, bão giữ nguyên cường độ, hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h, áp sát vùng biển Thanh Hóa - Quảng Trị, sau đó đi vào đất liền khu vực Thanh Hóa - Nghệ An. Rạng sáng mai, tâm bão ở Trung Lào, giảm còn cấp 8, giật cấp 10, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Đài khí tượng Nhật Bản, bão có thể đạt 162 km/h khi vào gần bờ, trong khi Đài Hong Kong nhận định bão giữ mức 155 km/h khi tiến vào Thanh Hóa - Nghệ An.

Đức Hùng