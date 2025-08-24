Bão Kajiki mạnh lên cấp 12, hướng Nghệ An - Hà Tĩnh

Sáng nay, Kajiki đã mạnh lên cấp 12, tăng 4 cấp sau 24 giờ, dự báo đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh vào trưa mai gây gió mạnh, sóng lớn, mưa rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h hôm nay, bão trên vùng biển tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 620 km, cách Hà Tĩnh khoảng 600 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật 15.

Theo hướng tây bắc với tốc độ 20 km/h, dự báo đến 7h ngày mai, bão ở trên Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An 160 km, Hà Tĩnh 140 km, mạnh cấp 12-13, giật 15.

Tâm bão sau đó đi vào Nghệ An - Hà Tĩnh trưa mai. Cơ quan khí tượng xác định rủi ro thiên tai cấp 4 trên thang 5 cấp đối với vùng biển ven bờ Thanh Hóa - Quảng Trị, trên đất liền là Thanh Hóa - bắc Quảng Trị. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển nam Quảng Trị - Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) cấp độ 3.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Kajiki. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo hiện bão mạnh 126 km/h, trong hôm nay tiếp tục tăng lên 144 km/h. Đài Hong Kong đưa ra nhận định tương tự về cường độ, về tâm bão sẽ đi vào giữa Nghệ An - Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển tây bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật 15, sóng biển cao 5- 7 m, vùng gần tâm bão 7-9 m.

Từ trưa và chiều nay, vùng biển Thanh Hóa - Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm 7-9 m.

Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng nam bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4 m.

Vùng ven biển và các đảo khu vực Hải Phòng - Hà Tĩnh nước dâng do bão cao 0,5-1,5 m. Mực nước tại trạm quan trắc Hòn Dấu (Hải Phòng) 3,3-3,8 m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,1 m, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 3,2-3,7 m, Hòn Ngư (Nghệ An) 3,2-3,6 m, Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6 m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều tối mai.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Thang cảnh báo bão. Ảnh: Duy Khánh

Trên đất liền từ đêm nay, Thanh Hóa - Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Mưa lớn do bão sẽ bắt đầu từ đêm nay đến ngày 26/8, đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ và Thanh Hóa - Huế mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ 250 mm; riêng Thanh Hóa - bắc Quảng Trị mưa 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Từ ngày 25-26/8, Hà Nội, Đà Nẵng có mưa giông. Thượng và Trung Lào 100-250 mm, Trung Lào cục bộ có nơi trên 500 mm.

Hiện các tỉnh ven biển từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế đã cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi. Tàu thuyền về nơi trú tránh đang được sắp xếp neo đậu để tránh va chạm, chìm. Từ hôm qua, các địa phương đã chủ động xả nước hồ thủy điện, thủy lợi để đảm bảo an toàn hồ, giảm nguy cơ ngập sâu do mưa lũ sau bão.

Bốn đoàn công tác do Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng chủ trì đang đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị phối hợp với địa phương chỉ đạo ứng phó với bão.

Kajiki là cơn bão thứ năm xuất hiện trên Biển Đông trong năm nay. Bão hình thành từ vùng áp thấp ở đảo Luzon, Philippines, sau đó nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và thành bão khi vào Biển Đông hôm 23/7.

Gia Chính