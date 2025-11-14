Ba ngư dân Lý Sơn thoát chết trên biển bị tổn thương cơ

Sau nhiều ngày được chăm sóc tại Lý Sơn, ba ngư dân sống sót sau 50 giờ trôi dạt trên biển được chuyển đến bệnh viện ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong tình trạng tổn thương cơ dẫn đến men gan cao.

Chiều 14/11, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) và Phan Duy Quang (47 tuổi) được gia đình đưa vào đất liền do men gan tăng cao. Còn anh Dương Quang Cường (44 tuổi), người bị trôi dạt xa nhất, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi từ ngày 9/11 vì viêm ruột nặng.

Anh Phan Duy Quang khi từ Lý Sơn vào cảng Sa Kỳ (đất liền tỉnh Quảng Ngãi) lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi điều trị, chiều 11/11. Ảnh: Phạm Linh

Bác sĩ Dương Tiến Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân - Dân y huyện Lý Sơn, giải thích cả ba ngư dân đều bị suy nhược, tổn thương cơ do phải vận động quá sức trong tình trạng đói khát suốt 50 giờ trôi dạt trên biển. Tình trạng này dẫn đến men gan tăng. Ngoài ra, ngâm mình trong nước biển và phơi nắng nhiều giờ khiến vùng da phần thân trên của họ, đặc biệt là mặt, bị viêm nặng, bong tróc.

Theo người nhà, hai anh Sanh và Quang bị bong tróc da nhưng đang hồi phục tốt. Tuy nhiên, do chỉ số men gan tăng bất thường, gia đình quyết định chuyển Sanh ra Đà Nẵng và Quang vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để điều trị tốt hơn. Đến chiều nay, men gan của anh Quang bắt đầu hạ.

Riêng anh Cường, do đói khát kéo dài, sau khi được cứu đã ăn uống nhiều ngay khiến hệ tiêu hóa không kịp thích ứng gây viêm ruột nặng, theo bác sĩ Thuận.

Anh Sanh khi được chăm sóc ở Trung tâm Y tế Quân - Dân Y Đặc khu Lý Sơn, người phía trong là anh Quang. Ảnh: Đại Anh

Trước đó, chiều 6/11, thấy Cường nhảy xuống biển từ một tàu cá, Quang và Sanh đã lao theo cứu. Sóng to gió lớn do ảnh hưởng bão số 13 (Kalmaegi) đẩy cả ba người trôi dạt hơn 120 km về phía nam, đến vùng biển tỉnh Gia Lai. Sau khoảng 50 giờ lênh đênh, cả ba may mắn được các tàu hàng và tàu cá khác nhau phát hiện, cứu sống.

Phạm Linh