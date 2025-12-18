'Bà ngoại thể hình' 72 tuổi tập tạ 5 ngày một tuần

Trung QuốcBà Lin Sui-tzu, cựu chuyên gia giáo dục sức khỏe về bệnh tiểu đường ở Đài Bắc, duy trì vóc dáng săn chắc nhờ tập luyện mỗi sáng, kết hợp với chế độ ăn cắt giảm tinh bột.

Bà Lin Sui-tzu được mệnh danh là "bà ngoại thể hình", theo SCMP hôm 17/12. Dù đã là bà của 5 đứa cháu, bà Lin vẫn tự tin diện bikini sải bước trên sân khấu giải Vô địch Thể hình Cup Chủ tịch năm 2025. Bà gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả nhờ thân hình săn chắc, những đường cơ rõ nét và nụ cười tự tin.

Trước khi bén duyên với thể hình, bà Lin từng là chuyên gia giáo dục sức khỏe về bệnh tiểu đường tại Trung tâm Cộng đồng Dân sinh ở Đài Bắc. Suốt nhiều thập kỷ, bà tư vấn cho các bệnh nhân cách kiểm soát huyết áp cao và tiểu đường thông qua chế độ ăn uống, vận động. Song nhiều người không thể làm theo và thường đổ lỗi cho việc quá bận rộn, không có thời gian. Để thuyết phục họ, bà Lin quyết định tập tạ vào năm 69 tuổi, ban đầu chỉ với mục đích làm quen thực tế với các bài tập sức bền mà bà vốn khuyến nghị cho người già.

"Tôi từng nghĩ tập tạ chỉ đơn thuần là để xây dựng những khối cơ bắp khổng lồ nhưng sớm nhận ra rằng nó chú trọng vào sức khỏe và sự săn chắc của cơ bắp hơn", tạp chí Common Health dẫn lời bà Lin chia sẻ.

Trong giai đoạn đại dịch, bà Lin tình cờ gặp ông Chen Kong-Wen, Phó chủ tịch Hiệp hội Thể hình Đài Bắc Trung Hoa và bắt đầu hành trình tập luyện chuyên nghiệp. Chỉ trong vài năm, bà có một hình thể khiến nhiều người ngưỡng mộ.

"Ngoài thấy mình trẻ trung và yêu đời hơn, hiệu quả lớn nhất chính là tôi có thể khích lệ bệnh nhân tập thể dục. Nếu họ hỏi tôi có tập không, tôi chỉ cần đưa ảnh đi thi đấu ra là họ không còn lý do gì để thoái thác nữa", bà vui vẻ nói.

Bà Lin bắt đầu tham dự các giải thể hình từ năm 2023 và dần tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: CNA

Theo trang tin ELTA Sports Family, bà Lin bắt đầu chinh chiến trên các sân khấu thể hình từ năm 2023. Qua mỗi giải đấu, kỹ năng trình diễn của bà lại càng tiến bộ, minh chứng cho nỗ lực bền bỉ trên con đường rèn luyện sức khỏe. Sự lột xác của bà Lin khiến gia đình, đặc biệt là 5 người cháu trai, kinh ngạc. Bà kể: "Có lần, khi đang tắm cho cháu nội, thằng bé nhìn thấy vóc dáng của tôi và thốt lên: 'Đúng là Wonder Woman bất bại'. Lúc đó tôi vừa buồn cười, vừa thấy trong lòng dâng lên một chút tự hào".

Chồng bà, ông Chen Bingjian, một bác sĩ tim mạch nổi tiếng, ủng hộ hành trình rèn luyện của vợ. Ông cho biết việc duy trì thói quen tập thể dục đều đặn là vô cùng quan trọng, đặc biệt tại Đài Loan, nơi nhiều người đang phải vật lộn với các vấn đề về huyết áp, đường huyết, mỡ máu cao và tiểu đường. "Những bài tập sức bền như thế này mang lại lợi ích to lớn cho cơ thể", ông Chen chia sẻ.

Để có được vóc dáng săn chắc, ngoài kiểm soát thực đơn nghiêm ngặt, bà Lin tập tạ đều đặn một tiếng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu. Chế độ ăn uống của bà ưu tiên thực phẩm nguyên bản (whole foods) và cắt giảm tinh bột. Ngoài ra, bà Lin còn duy trì lối sống năng động thông qua yoga, khiêu vũ và hội họa.

"Tôi hy vọng ngay cả khi về già, mình vẫn có thể dạy mọi người vẽ tranh, nhảy múa và nâng tạ trong viện dưỡng lão", bà bày tỏ.

Bà Lin kể nhiều bệnh nhân thường than thở "sống lâu để làm gì nếu chẳng có việc gì để làm". Những lúc ấy, bà thường trấn an họ rằng nửa sau của cuộc đời vẫn còn rất dài, chỉ cần chúng ta sẵn lòng, không bao giờ là quá muộn để học những điều mới và bồi đắp cho cả thể chất, trí tuệ lẫn tâm hồn.

Câu chuyện về người bà này thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Phần lớn bày tỏ sự thán phục trước kỷ luật và ngoại hình trẻ trung của bà Lin. Một người viết: "Bà ấy 72 tuổi thật sao? Nhìn bà trẻ hơn ít nhất 20 tuổi". Một người khác tự nhận là nhân viên phòng gym nơi bà Lin đến tập xác nhận: "Sáng nào tôi cũng thấy bà đến tập một mình. Để chuẩn bị cho giải đấu và có được những đường nét cơ bắp rõ rệt như vậy, bà đã phải ép mỡ xuống mức một chữ số và thực hiện chế độ cắt nước vô cùng nghiêm ngặt".

Bình Minh (Theo SCMP, Guang Ming Daily)