Bà Ngô Phương Ly tham quan Liên hoan Ẩm thực Quốc tế

Ngày 22-23/11, Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2025 do Bộ Ngoại giao tổ chức, nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực và thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Tham dự chương trình, bà Ngô Phương Ly, thăm các gian hàng tại hội chợ. Điểm dừng chân đầu tiên là khu vực trưng bày bánh cốm và các loại bánh đặc trưng Hà Nội.