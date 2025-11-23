Bà Ngô Phương Ly tham quan Liên hoan Ẩm thực Quốc tế

Ngày 22-23/11, Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2025 do Bộ Ngoại giao tổ chức, nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực và thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam.
Tham dự chương trình, bà Ngô Phương Ly, thăm các gian hàng tại hội chợ. Điểm dừng chân đầu tiên là khu vực trưng bày bánh cốm và các loại bánh đặc trưng Hà Nội.
Ngày 22-23/11, Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2025 do Bộ Ngoại giao tổ chức, nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực và thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam.
Tham dự chương trình, bà Ngô Phương Ly, thăm các gian hàng tại hội chợ. Điểm dừng chân đầu tiên là khu vực trưng bày bánh cốm và các loại bánh đặc trưng Hà Nội.
Đại sứ Nga giới thiệu các món ăn truyền thống của đất nước.
Liên hoan năm nay có sự tham gia của 128 gian hàng đến từ 50 Đại sứ quán, 20 cơ quan ngoại vụ địa phương, 8 đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.
Đại sứ Nga giới thiệu các món ăn truyền thống của đất nước.
Liên hoan năm nay có sự tham gia của 128 gian hàng đến từ 50 Đại sứ quán, 20 cơ quan ngoại vụ địa phương, 8 đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.
Bà Ngô Phương Ly nghe giới thiệu về món ăn truyền thống của Myanmar.
Ngoài các gian hàng, liên hoan còn tổ chức màn quảng diễn “Nhật ký ẩm thực không biên giới”, “Hương vị Việt Nam” và hoạt động trải nghiệm “Hành trình vị giác khắp năm châu”.
Bà Ngô Phương Ly nghe giới thiệu về món ăn truyền thống của Myanmar.
Ngoài các gian hàng, liên hoan còn tổ chức màn quảng diễn “Nhật ký ẩm thực không biên giới”, “Hương vị Việt Nam” và hoạt động trải nghiệm “Hành trình vị giác khắp năm châu”.
Các cô gái dân tộc đến từ Trung Quốc tặng quà lưu niệm cho bà Ngô Phương Ly.
Các cô gái dân tộc đến từ Trung Quốc tặng quà lưu niệm cho bà Ngô Phương Ly.
Tại gian hàng của Morocco, bà Ngô Phương Ly trải nghiệm uống trà bạc hà, thức uống là niềm tự hào về ẩm thực của nước bạn.
Tại gian hàng của Morocco, bà Ngô Phương Ly trải nghiệm uống trà bạc hà, thức uống là niềm tự hào về ẩm thực của nước bạn.
Bánh mì truyền thống của Morocco cùng nhiều loại bánh khác được bày bán trong hội chợ cho khách tham quan thưởng thức.
Bánh mì truyền thống của Morocco cùng nhiều loại bánh khác được bày bán trong hội chợ cho khách tham quan thưởng thức.
Gian hàng ẩm thực cùng các loại búp bê truyền thống của Nga thu hút nhiều khách tham quan.
Gian hàng ẩm thực cùng các loại búp bê truyền thống của Nga thu hút nhiều khách tham quan.
Nghệ nhân Trần Nhật Trường với món bánh mì Sài Gòn tại khu ẩm thực của Việt Nam.
Nghệ nhân Trần Nhật Trường với món bánh mì Sài Gòn tại khu ẩm thực của Việt Nam.
Ban tổ chức ước tính sự kiện đón gần 20.000 lượt khách tới thưởng thức ẩm thực.
Liên hoan mở cửa 9-20h ngày 22-23/11 tại Khu Ngoại giao đoàn, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Ban tổ chức ước tính sự kiện đón gần 20.000 lượt khách tới thưởng thức ẩm thực.
Liên hoan mở cửa 9-20h ngày 22-23/11 tại Khu Ngoại giao đoàn, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Giang Huy