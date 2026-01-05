Ba nghề 'khát' nhân lực nhất Singapore

Giáo viên, chuyên viên kinh doanh và kỹ sư phần mềm là ba nghề yêu cầu chuyên môn cao cần nhiều nhân lực nhất, theo khảo sát của chính phủ Singapore.

Bộ Nhân lực Singapore cuối tháng trước công bố kết quả khảo sát về nhu cầu tuyển dụng và thị trường lao động.

Cụ thể, trong nhóm PMET (chuyên gia, quản lý, điều hành và kỹ thuật viên), các nghề giảng dạy, đào tạo và phát triển phần mềm, web, đa phương tiện còn nhiều vị trí trống nhất năm 2025.

Xếp hạng Nghề 1 Chuyên gia Giảng dạy và Đào tạo 2 Chuyên viên Kinh doanh thương mại và Tiếp thị 3 Nhà phát triển và thiết kế phần mềm, web, đa phương tiện và trò chơi.

Ở phạm vi rộng hơn, các ngành cần nhân lực PMET nhất năm 2025 tại Singapore là Thông tin và Truyền thông, Dịch vụ tài chính và bảo hiểm, Dịch vụ tư vấn chuyên môn.

Với nhóm không phải PMET, các nghề còn cần tuyển nhiều nhân sự nhất là Công nhân xây dựng/kỹ sư dân dụng, bồi bàn và nhân viên bán hàng.

Nhìn chung, nhu cầu về nhân lực PMET giảm nhẹ so với năm trước, nhưng vẫn duy trì ở mức cao, chiếm hơn 56% tổng số vị trí việc làm còn trống.

Sinh viên trong lễ tốt nghiệp tại Viện Giáo dục Quốc gia, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), tháng 7/2025. Ảnh: National Institute of Education

Các chuyên gia nhận định, xu hướng tuyển dụng nói trên phản ánh mức độ ưu tiên ngày càng cao đối với những bộ kỹ năng chuyên sâu (ví dụ như quản trị AI và học máy).

Lý giải, ông Dhilip Kumar, Trưởng bộ phận Đối tác tài năng chiến lược cho Đông Nam Á tại công ty tư vấn nhân lực Aon Consulting, nhìn nhận lĩnh vực truyền thông và công nghệ thông tin thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trên mọi ngành nghề, đặc biệt là ngành tài chính. Điều này đòi hỏi Singapore chuẩn bị nguồn nhân tài cho tương lai, dẫn tới nhu cầu về giáo viên, chuyên viên kinh doanh và kỹ sư phần mềm.

Nói thêm, ông dự đoán nhu cầu với các vị trí trong AI, học máy, an ninh mạng, rủi ro và tuân thủ dữ liệu sẽ tiếp tục tăng, nhất là khi các công ty, đặc biệt trong ngành tài chính, đẩy mạnh tự động hóa và điện toán đám mây.

Theo dữ liệu việc làm của Bộ Nhân lực Singapore, tính đến tháng 6/2025, số sinh viên mới tốt nghiệp có việc làm là 9.300, tăng nhẹ so với khóa trước, đạt gần 52%.

Thị trường lao động đang đặt kỹ năng và kiến thức về AI lên hàng đầu, khi 54% doanh nghiệp được khảo sát cho biết sẽ cân nhắc ứng viên đạt yêu cầu này, theo báo cáo Tuyển dụng, Lương thưởng và Phúc lợi năm 2025 của Singapore.

Khánh Linh (Theo MOM, CNA, The Strait Times)