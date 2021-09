Ba ngày thần tốc truy tìm sát thủ

Trung QuốcBa ngày sau khi phát hiện thi thể phụ nữ, cảnh sát bắt được hung thủ khi hắn sắp ra tay với nạn nhân thứ hai với cùng cách thức.

Sáng 27/6/2016, nhân viên vệ sinh ở công viên thắng cảnh Bát Công Sơn, thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy phát hiện thi thể phụ nữ trong bụi cây, cách đường mòn trong công viên khoảng 10 m.

Trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tím với sắc tố và thời gian khác nhau, chứng tỏ nạn nhân đã bị ngược đãi, đánh đập trong thời gian dài. Kết quả khám nghiệm cũng cho thấy, nạn nhân chết do nội xuất huyết nhiều nơi.

Đối với những vụ án phi tang, cảnh sát hình sự thường lưu truyền kinh nghiệm "xa vứt, gần chôn". Xa có thể hiểu là nạn nhân hoặc hung thủ hoặc cả hai là người sinh sống ở xa hiện trường, cũng có thể hiểu nạn nhân và hung thủ không phải người quen.

Trong trường hợp ngược lại, nạn nhân ở gần hiện trường hoặc có quan hệ gần gũi, hung thủ thường lựa chọn chôn thi thể để không ai phát hiện, vì nếu có người phát hiện sẽ nhanh chóng xác định được nạn nhân là ai, từ đó tìm ra hung thủ.

Với vụ án này, địa điểm vứt xác cách đường mòn rất gần, hàng ngày có nhiều người vào công viên đi dạo, chứng tỏ hung thủ không sợ thi thể bị phát hiện.

Hiện trường nơi nữ nạn nhân được phát hiện. Ảnh: CCTV

Theo nhân viên bảo vệ tại cổng công viên, chiều tối hôm trước có chiếc SUV màu đen vào cổng rồi đi về phía khu vực này, vài phút sau đã quay ra. Công viên không cấm ôtô đi vào nhưng khách tham quan đa số đều gửi xe ở bãi ngoài cổng, chỉ có một số cán bộ, nhân viên mới đi vào trong. Chiếc xe này không phải của nhân viên, cũng không phải tìm gặp những người làm việc tại đây nên rất có thể liên quan vụ án.

Trên người nạn nhân không có giấy tờ và đồ dùng cá nhân, cũng không có tiền mặt hay đồ trang sức đáng giá. Mẫu vẫn tay và ADN của nạn nhân không có trong kho dữ liệu. Trong lúc cảnh sát Hoài Nam đang lần theo quỹ tích di chuyển của chiếc xe màu đen không biển số, một đội cảnh sát hình sự từ Thượng Hải đã đến để phối hợp điều tra về một vụ bắt cóc xảy ra ba ngày trước đó.

Tối 24/6/2016, cảnh sát Thượng Hải nhận được điện thoại của người đàn ông họ Triệu trình báo cô vợ tên Chu, 25 tuổi, là nhân viên tại một hội sở cao cấp, bị bắt cóc. Hội sở là một tổ hợp giải trí mở cửa đến nửa đêm với nhiều dịch vụ, chủ yếu phục vụ khách hàng nhiều tiền.

Sáng 24/6, Triệu thức dậy thấy vợ vẫn chưa về nhà, điện thoại không liên lạc được. Triệu tìm khắp nơi nhưng không có tin tức gì. 20h cùng ngày, Triệu đột nhiên nhận được điện thoại của vợ nói bị bắt cóc và đánh đập. Kẻ bắt cóc là người đàn ông khoảng 40 tuổi, lái chiế SUV màu đen không biển số.

Nhân lúc hắn sơ hở, Chu lấy được điện thoại gọi cho chồng nhưng cô không biết đang ở đâu. Khi cô đang nói chuyện, đột nhiên cuộc gọi bị cắt đứt, Triệu gọi lại nhiều lần không được, cho rằng có thể kẻ bắt cóc đã phát hiện cô sử dụng điện thoại.

Cảnh sát Thượng Hải trích xuất camera trước cửa hội sở, phát hiện Chu đi ra lúc hơn 0h, mặc áo trắng, váy hoa, đeo túi xách và chủ động lên một chiếc SUV màu đen, có vẻ là taxi dù. Sau đó, chiếc xe rời Thượng Hải, lên đường cao tốc chạy về phía tỉnh An Huy.

Vị trí điện thoại của Chu khi gọi điện cho chồng cũng được định vị tại thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy. Đó là lý do cảnh sát Thượng Hải lên đường đến An Huy phối hợp điều tra phá án.

Từ trang phục của nạn nhân và hình cảnh camera trước cửa hội sở ghi lại, cảnh sát nhận định nạn nhân của vụ án vứt xác chính là Chu. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận điều này.

Làm việc tại hội sở nhưng quan hệ xã hội của Chu lại rất đơn giản, hàng ngày đi làm, về nhà đúng giờ, không có quan hệ tình cảm ngoài luồng, cũng không có mâu thuẫn kinh tế với ai. Có thể xác định hung thủ không phải là người quen của nạn nhân, đúng như nhận định ban đầu của cảnh sát Hoài Nam.

Từ hệ thống camera giao thông, cảnh sát có được hình ảnh của hung thủ khi lái xe qua trạm thu phí đường cao tốc. Chiếc xe xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 23/6 gần một cửa hàng bán ôtô cũ ở Thượng Hải. Nhân viên cửa hàng nhận ra tài xế trong ảnh là khách hàng ngày 23/6. Theo hợp đồng mua bán, khách mua xe là Vương Cách, người huyện Hoắc Khâu, tỉnh An Huy.

Cách từng ngồi tù 7 năm do dùng súng tự chế cướp tài sản. Sau khi ra tù năm 2014, anh ta nhiều lần bị xử lý vì mua ma túy về sử dụng. Ban chuyên án xác định được Cách đang ở Hợp Phì và lập tức tổ chức bắt giữ. Tuy nhiên khi vòng vây dần siết chặt, tổ truy bắt lại nhận được lệnh tạm dừng.

Theo dõi trực tiếp từ hệ thống camera giao thông của thành phố, trung tâm chỉ huy phát hiện lúc này trên xe của Cách còn có một phụ nữ trẻ khác. Cô này có thể không liên quan vụ án nhưng cũng có thể là đồng bọn của Cách hoặc là nạn nhân khác. Nếu là khả năng thứ ba, hành động truy bắt rất có thể sẽ khiến người phụ nữ này gặp nguy hiểm.

Trong lúc tổ truy bắt theo dõi sát mọi hành động của Cách, một cuộc điều tra thần tốc khác được tiến hành để xác định người phụ nữ này là ai.

Sau khi ra tù, Cách lập gia đình, con anh ta lúc này được 8 tháng tuổi. Vợ con Cách vẫn đang ở nhà tại huyện Hoắc Khâu. Do đó, người phụ nữ kia không phải là vợ Cách.

Chiếc SUV của Cách (đỏ) đến đón nữ nhân viên họ Đặng (xanh). Ảnh: CCTV

Nửa đêm hôm trước, xe của Cách xuất hiện trước cửa một hội sở khác ở thành phố Hợp Phì, sau đó một nữ nhân viên trẻ họ Đặng làm việc tại hội sở lên xe. Kịch bản này giống hệt vụ bắt cóc bốn ngày trước đó, vì vậy người trên xe có thể là nạn nhân tiếp theo của hắn, cảnh sát nhận định.

Đến lúc Cách lái xe lên đường cao tốc, trung tâm chỉ huy quyết định hành động. Xe của hắn vừa vào trạm thu phí, một chiếc xe dân sự do cảnh sát điều khiển đang chờ sẵn lập tức lùi tới chặn đầu, một chiếc khác áp sát khóa đuôi, cảnh sát vũ trang mai phục hai bên ập tới khống chế. Con tin trên xe được giải cứu.

Theo lời khai của Cách, do thiếu tiền mua ma túy, hắn tính đến chuyện cướp tài sản của các nữ nhân viên làm việc tại hội sở. Sau khi vay tiền bạn mua một chiếc xe cũ, hắn tìm được con mồi đầu tiên là Chu ở Thượng Hải, khống chế đưa về Hợp Phì. Cách sát hại Chu do cô nhất quyết không khai mật khẩu thẻ ngân hàng.

Sau khi lấy được một ít tiền mặt và trang sức, hắn đi tìm con mồi tiếp theo. Biết có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, cô Đặng đã nói mật mã thẻ ngân hàng. Cách dự định sau khi rút tiền xong sẽ tìm chỗ vắng vẻ sát hại Đặng. Rất may, cảnh sát đã kịp thời hành động khi hắn trên đường đến thành phố lân cận để rút tiền.

Khang Diệp (Theo CCTV)