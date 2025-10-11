Ba ngày chung sống với lũ sông Thương

Sự cố đê bao thôn Ngoài, thôn Đụn, thuộc xã Tiên Lục, bị tràn rạng sáng 8/10 dẫn đến vỡ hai đoạn khoảng 70 m khiến chính quyền phải di dời hàng trăm hộ dân. Ba ngày qua, ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, nước sông Thương lên đỉnh rồi rút chậm khiến thôn xóm chìm trong nước lụt sâu 1-1,5 m.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho biết lũ sông Thương lên cao vượt mức lịch sử khiến một số tuyến đê Bối tràn cục bộ, vỡ đê làm ngập úng loạt khu dân cư ở các xã Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Lãng Sơn.
Sự cố đê bao thôn Ngoài, thôn Đụn, thuộc xã Tiên Lục, bị tràn rạng sáng 8/10 dẫn đến vỡ hai đoạn khoảng 70 m khiến chính quyền phải di dời hàng trăm hộ dân. Ba ngày qua, ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, nước sông Thương lên đỉnh rồi rút chậm khiến thôn xóm chìm trong nước lụt sâu 1-1,5 m.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho biết lũ sông Thương lên cao vượt mức lịch sử khiến một số tuyến đê Bối tràn cục bộ, vỡ đê làm ngập úng loạt khu dân cư ở các xã Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Lãng Sơn.
Sống trong nước lụt, người dân tự chế bè mảng ghép từ các tấm xốp, nhựa hoặc đóng bè chuối. Các thôn xóm đều khan hiếm thuyền bè đi lại, bởi người dân ven sông Thương chưa từng gặp lụt lớn kể từ năm 1986. Sau bão Yagi năm 2024, nước dâng nhưng vẫn kém mức nước năm nay khoảng một mét.
Đêm 9/10, đỉnh lũ ghi nhận trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 7,6 m, vượt lũ lịch sử năm 1986; trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương là 9,98 m, vượt lũ lịch sử năm 2024.
Sống trong nước lụt, người dân tự chế bè mảng ghép từ các tấm xốp, nhựa hoặc đóng bè chuối. Các thôn xóm đều khan hiếm thuyền bè đi lại, bởi người dân ven sông Thương chưa từng gặp lụt lớn kể từ năm 1986. Sau bão Yagi năm 2024, nước dâng nhưng vẫn kém mức nước năm nay khoảng một mét.
Đêm 9/10, đỉnh lũ ghi nhận trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 7,6 m, vượt lũ lịch sử năm 1986; trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương là 9,98 m, vượt lũ lịch sử năm 2024.
Tới chiều 9/10, xã Tiên Lục phải di dời gần 800 hộ ra khỏi nơi nguy hiểm, bị ngập; 19 thôn bị cô lập với khoảng 2.000 hộ dân. Chính quyền, đoàn thể cùng các hội nhóm cứu trợ vận chuyển hàng nghìn nhu yếu phẩm cho người dân các vùng chia cắt.
Tới chiều 9/10, xã Tiên Lục phải di dời gần 800 hộ ra khỏi nơi nguy hiểm, bị ngập; 19 thôn bị cô lập với khoảng 2.000 hộ dân. Chính quyền, đoàn thể cùng các hội nhóm cứu trợ vận chuyển hàng nghìn nhu yếu phẩm cho người dân các vùng chia cắt.
Một hộ gia đình vui mừng khi nhận được hàng cứu trợ là thùng bánh mì tươi.
Thống kê của ngành thủy văn, Bắc Ninh còn ngập ở 12 xã gồm: Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Tân Dĩnh, Bắc Lũng, Lạng Giang, Việt Yên, Vân Hà, Hợp Thịnh, Hiệp Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ với khoảng 6.300 nhà ngập.
Một hộ gia đình vui mừng khi nhận được hàng cứu trợ là thùng bánh mì tươi.
Thống kê của ngành thủy văn, Bắc Ninh còn ngập ở 12 xã gồm: Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Tân Dĩnh, Bắc Lũng, Lạng Giang, Việt Yên, Vân Hà, Hợp Thịnh, Hiệp Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ với khoảng 6.300 nhà ngập.
Giao thông bị chia cắt, xóm làng cô lập, người dân bơi trong nước lũ ngang cổ đi nhận đồ tiếp tế.
Lũ sông Thương rút chậm, vẫn trên báo động ba, khiến ngập lụt còn kéo dài 1-3 ngày.
Giao thông bị chia cắt, xóm làng cô lập, người dân bơi trong nước lũ ngang cổ đi nhận đồ tiếp tế.
Lũ sông Thương rút chậm, vẫn trên báo động ba, khiến ngập lụt còn kéo dài 1-3 ngày.
Tại thôn Bến Phà, xã Tiên Lục, một số điểm không bị ngập trở thành nơi tập kết hàng hóa. Các đoàn cứu trợ từ đây dùng xuồng, thuyền di chuyển vào điểm ngập sâu.
Trong ảnh, một người dân bơi trong lụt đi đổi nước sạch. Trong và sau lũ, nước sạch để uống và sinh hoạt trở thành vấn đề cấp thiết.
Tại thôn Bến Phà, xã Tiên Lục, một số điểm không bị ngập trở thành nơi tập kết hàng hóa. Các đoàn cứu trợ từ đây dùng xuồng, thuyền di chuyển vào điểm ngập sâu.
Trong ảnh, một người dân bơi trong lụt đi đổi nước sạch. Trong và sau lũ, nước sạch để uống và sinh hoạt trở thành vấn đề cấp thiết.
Trẻ em được bế qua đoạn nước ngập sâu.
Chiều nay, một đội quân y từ Hà Nội cơ động về Tiên Lục để giúp người dân xử lý môi trường, nước sinh hoạt tại các khu dân cư, trường học, trạm y tế, chợ, nơi nước ngập lâu ngày. Những ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự Bắc Ninh được điều động hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.
Trẻ em được bế qua đoạn nước ngập sâu.
Chiều nay, một đội quân y từ Hà Nội cơ động về Tiên Lục để giúp người dân xử lý môi trường, nước sinh hoạt tại các khu dân cư, trường học, trạm y tế, chợ, nơi nước ngập lâu ngày. Những ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự Bắc Ninh được điều động hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.
Nhiều nhà cấp bốn nước ngập ngang cột kèo, chỉ còn mái nhô lên, người dân phải thả vật nuôi lên mái nhà để tránh nước lũ.
Nhiều nhà cấp bốn nước ngập ngang cột kèo, chỉ còn mái nhô lên, người dân phải thả vật nuôi lên mái nhà để tránh nước lũ.
Đàn lợn - gia sản còn sót lại trong lũ được chủ nuôi cột dây thừng vào chân với nhau để tránh đi lạc rồi thả trên đường ở thôn Trằm. Lũ lụt làm người dân Tiên Lục phải sơ tán 1.500 con lợn; mất trắng hơn 8.000 con gia cầm, hơn 70 ha nuôi trồng thủy sản, 250 ha hoa màu các loại.
Đàn lợn - gia sản còn sót lại trong lũ được chủ nuôi cột dây thừng vào chân với nhau để tránh đi lạc rồi thả trên đường ở thôn Trằm. Lũ lụt làm người dân Tiên Lục phải sơ tán 1.500 con lợn; mất trắng hơn 8.000 con gia cầm, hơn 70 ha nuôi trồng thủy sản, 250 ha hoa màu các loại.
Nước rút chậm trên cánh đồng làng Sỏi để lộ lúa vụ mùa đã chín, nhưng chưa kịp gặt. Nước nhấn chìm hơn 750 ha lúa của xã Tiên Lục.
Toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận hơn 7.700 ha lúa, hoa màu bị ngập nặng.
Nước rút chậm trên cánh đồng làng Sỏi để lộ lúa vụ mùa đã chín, nhưng chưa kịp gặt. Nước nhấn chìm hơn 750 ha lúa của xã Tiên Lục.
Toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận hơn 7.700 ha lúa, hoa màu bị ngập nặng.
Tại sân đình Bo Giàu nằm bên bờ sông Thương, nơi giáp ranh hai thôn Giữa và Trằm, nước vẫn ngang cổng đình, bia đá.
Tại sân đình Bo Giàu nằm bên bờ sông Thương, nơi giáp ranh hai thôn Giữa và Trằm, nước vẫn ngang cổng đình, bia đá.
Hầu hết xã ngập sâu đều trong tình trạng cắt điện nước sinh hoạt. Những hộ có nhà kiên cố bám trụ lại sinh hoạt ở tầng cao. Một gia đình ngồi trên tầng hai nơi cột điện cao áp bên đường là nguồn sáng sinh hoạt, bên ngoài đường, chiếc máy ủi bị nước ngập gần chạm nóc.
Hầu hết xã ngập sâu đều trong tình trạng cắt điện nước sinh hoạt. Những hộ có nhà kiên cố bám trụ lại sinh hoạt ở tầng cao. Một gia đình ngồi trên tầng hai nơi cột điện cao áp bên đường là nguồn sáng sinh hoạt, bên ngoài đường, chiếc máy ủi bị nước ngập gần chạm nóc.
Các thành viên đội xuồng SOS Đà Nẵng đi gần 900 km cứu trợ Bắc Ninh. Video: Trung Đào
Trung Đào - Hồng Chiêu
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.