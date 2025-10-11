Ba ngày chung sống với lũ sông Thương

Sự cố đê bao thôn Ngoài, thôn Đụn, thuộc xã Tiên Lục, bị tràn rạng sáng 8/10 dẫn đến vỡ hai đoạn khoảng 70 m khiến chính quyền phải di dời hàng trăm hộ dân. Ba ngày qua, ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, nước sông Thương lên đỉnh rồi rút chậm khiến thôn xóm chìm trong nước lụt sâu 1-1,5 m.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho biết lũ sông Thương lên cao vượt mức lịch sử khiến một số tuyến đê Bối tràn cục bộ, vỡ đê làm ngập úng loạt khu dân cư ở các xã Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Lãng Sơn.