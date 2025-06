Ba năm làm idol Kpop của chàng trai Yên Bái

Tempest hát Sóng tình. Video: An An

Tempest nhảy ở phố đi bộ

Tối 20/6, sau khi vừa đáp chuyến bay từ Hàn Quốc đến Hà Nội, anh và các thành viên Tempest bất ngờ có mặt trên phố đi bộ, nhảy cover bài We Are The Young cùng nhiều bạn trẻ Việt. Hanbin xuất hiện từ 2:14. Video: C.A.C