Ba năm con gái ông Kim Jong-un xuất hiện trên truyền thông

Kim Ju-ae (thứ ba từ phải sang) đứng sau ông Kim Jong-un khi lãnh đạo Triều Tiên xuống tàu bọc thép tại nhà ga ở thủ đô Bắc Kinh chiều 2/9.
Đây là lần đầu tiên Kim Ju-ae tháp tùng ông Kim Jong-un tới Trung Quốc. Người tháp tùng ông Kim trong ba chuyến thăm Trung Quốc trước đây là phu nhân Ri Sol-ju.
Bà Ri Sol-ju (trái), Kim Ju-ae (giữa) và ông Kim Jong-un (bên phải), cùng các tướng lĩnh trong lễ kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội Triều Tiên, tháng 2/2023.
Kim Ju-ae là một trong ba con của ông Kim và bà Ri. Cô được cho là sinh năm 2012, là con gái thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên, theo tình báo Hàn Quốc.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae vào tháng 11/2022, khi ông Kim dẫn con gái tới thị sát bãi phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17.
KCNA khi đó gọi Ju-ae là "cô con gái yêu dấu" của ông Kim. Sự xuất hiện của cô bé đã làm lu mờ vụ thử tên lửa. Giới quan sát cho rằng đây là động thái ngầm báo hiệu thế hệ lãnh đạo tiếp theo cũng như tầm nhìn hạt nhân của ông Kim.
Kể từ đó, Ju-ae thường xuyên tháp tùng bố tới tới các sự kiện quan trọng. Truyền thông Triều Tiên bắt đầu gọi Ju-ae là "cô con gái đáng kính".
Ông Kim và Ju-ae thị sát vụ phóng tên lửa ICBM Hwasong-18 hồi tháng 4/2023.
Việc Ju-ae xuất hiện liên tục bên cạnh lãnh đạo Triều Tiên tại những sự kiện quan trọng khiến nhiều người tin rằng cô là ứng viên hàng đầu kế nhiệm ông Kim.
Ju-ae mặc áo da, đeo kính đen, cùng bố thị sát triển lãm không quân tại một địa điểm không xác định hồi tháng 11/2023.
Ông Kim Jong-un trở thành người lãnh đạo Triều Tiên sau khi bố của ông là Kim Jong-il qua đời năm 2011. Ông Kim Jong-il trước đó kế nhiệm bố là Kim Nhật Thành, người sáng lập đất nước.
Tháng 1/2024, ông Kim cùng Ju-ae thăm trang trại chăn nuôi gia cầm, đánh dấu lần hiếm hoi cô bé cùng bố tới một địa điểm liên quan đến kinh tế. 19 trên 24 lần xuất hiện trước đó của Ju-ae là tới các sự kiện quân sự.
Tháng 3/2024, truyền thông Triều Tiên gọi Ju-ae là "người dẫn dắt vĩ đại", thuật ngữ thường dành cho lãnh đạo cấp cao hàng đầu.
Đây là lần đầu tiên Ju-ae được truyền thông Triền Tiên dùng cách gọi trang trọng như vậy. Giới quan sát nhận định đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Ju-ae được nâng lên hàng lãnh đạo.
Trong ảnh là Ju-ae cùng bố dự lễ khánh thành phố Jonwi ở Bình Nhưỡng, tháng 5/2024.
Ông Kim và Ju-ae thăm khu resort hạng sang mới xây ở Wonsan, tháng 12/2024.
Ông Kim cùng Ju-ae dự lễ hạ thủy tàu khu trục mới tại Nampo, ngày 26/4. Truyền thông nhận xét sau ba năm kể từ lần đầu xuất hiện, Ju-ae đã trở nên chững chạc, trưởng thành hơn, thậm chí cao hơn bố mẹ.
Ông Kim và Ju-ae dự lễ hạ thủy tàu chiến tại Raijin, ngày 12/6.
Giới quan sát cho rằng lần xuất hiện cùng bố ở Bắc Kinh ngày 2/9 là động thái khẳng định vị thế của Ju-ae trước cộng đồng quốc tế.
Cheong Seong-chang, chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên tại Viện Sejong ở Hàn Quốc, nhận xét điều này đã nâng Ju-ae lên vị thế "người quan trọng số hai" của Triều Tiên.
Đức Trung (Ảnh: KCNA, Reuters)