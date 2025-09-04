Ba năm con gái ông Kim Jong-un xuất hiện trên truyền thông

Kim Ju-ae (thứ ba từ phải sang) đứng sau ông Kim Jong-un khi lãnh đạo Triều Tiên xuống tàu bọc thép tại nhà ga ở thủ đô Bắc Kinh chiều 2/9.

Đây là lần đầu tiên Kim Ju-ae tháp tùng ông Kim Jong-un tới Trung Quốc. Người tháp tùng ông Kim trong ba chuyến thăm Trung Quốc trước đây là phu nhân Ri Sol-ju.