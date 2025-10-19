Ba 'mỹ vị nhân gian' nhất định phải thử ở Hong Kong

Du khách dễ bị thu hút bởi mùi vịt quay khi dạo bước trên những con phố ở Hong Kong vào chiều tối mùa thu, khi tiết trời mát mẻ.

Ẩm thực Hong Kong là sự pha trộn giữa ẩm thực truyền thống Quảng Đông và những ảnh hưởng từ thời kỳ thuộc địa Anh, cùng sự giao thoa văn hóa trên thế giới. Nền ẩm thực thành phố được du khách đánh giá cao nhờ kỹ thuật chế biến đa dạng, nguyên liệu tươi mới. Dưới đây là ba món ăn được ví như "mỹ vị nhân gian", được Tổng cục Du lịch Hong Kong (HKTB) gợi ý nên thưởng thức khi đến Hong Kong du lịch vào mùa thu.

Vịt quay

Vịt quay Trung Quốc được biết đến với lớp da giòn, thịt mềm và mọng nước, đậm hương vị nhờ tẩm ướp các loại gia vị. Món vịt quay này có lịch sử lâu đời bắt nguồn từ tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Người dân Quảng Đông từ xưa đã biết ướp vịt với hỗn hợp gia vị đặc trưng rồi quay trên lửa than để tạo hương vị riêng.

Vịt sau khi làm sạch, khử hết mùi hôi sẽ được ướp với ngũ vị hương, nước tương, mật ong, rượu, tỏi và gừng. Trước khi quay, nhiều đầu bếp thường dùng dao bén khía nhẹ lớp da để mỡ dễ chảy ra trong quá trình làm chín, giúp da giòn hơn.

Dimsum

Theo HKTB, dim sum du nhập vào Hong Kong từ thành phố cảng Quảng Châu, trở thành một phần thiết yếu của ẩm thực nơi đây. Tên gọi dimsum dùng để chỉ những món ăn mặn và ngọt nhỏ, được chế biến theo kiểu bọc lớp bột mỏng bên ngoài, bên trong là các loại nhân.

Các loại dim sum Hong Kong. Ảnh: Delicious

Mỗi suất dim sum thường gồm ba hoặc bốn miếng, mọi người thường gọi chung và chia sẻ cùng nhau. Trong nhiều nhà hàng, dimsum được phục vụ trên xe đẩy, cho phép thực khách dễ dàng lựa chọn món mình thích. Các món dimsum phổ biến du khách có thể thử gồm bánh bao xá xíu, há cảo tôm, bánh cuốn tôm, sủi cảo hấp.

Theo các chuyên gia du lịch của tạp chí Time Out, nếu hỏi hàng tá người Hong Kong ở đâu có dimsum ngon, có thể du khách sẽ nhận được hàng tá câu trả lời khác nhau vì dimsum không chỉ là món ăn. Nó là một phần di sản và bản sắc văn hóa đặc trưng của người dân Hong Kong. Nó thể hiện sự kết nối, gắn bó gia đình và bạn bè khi mọi người cùng ngồi lại, thưởng thức bữa ăn và trò chuyện.

Súp hoành thánh

Súp hoành thánh Hong Kong không chỉ là một món ăn mà còn là hành trình ẩm thực, đưa thực khách đến với những con phố sầm uất và đầy bản sắc của thành phố. Bí quyết tạo nên vị ngon, chuẩn Hong Kong của món ăn nằm ở lựa chọn nguyên liệu và chế biến tỉ mỉ.

Súp hoành thánh có nước dùng trong, vị thanh. Ảnh: Phương Anh

Một bát súp hoành thánh đạt chuẩn là lớp vỏ bằng bột cán mỏng phải tan nhẹ trong miệng, phần nhân tôm thịt mọng nước và đậm đà. Nước dùng trong, ngọt thanh từ hải sản khô và gà, hòa quyện cùng vị ngọt mát từ rau cải. Món súp này là lựa chọn quen thuộc tại các quán trà cha chaan teng (quán ăn kiểu Hong Kong) cũng như những quầy hàng rong trên khắp thành phố.

Ngoài súp hoành thánh, người Hong Kong thường cho thêm mỳ trứng dai để ăn cùng - mỳ hoành thánh. Khi ăn, đầu bếp thường rắc thêm lá hành tươi hoặc nhỏ vài giọt dầu mè để tăng thêm hương vị.

Theo HKTB, du khách có thể ghé thăm "thiên đường ăn khuya" chợ đêm Miếu Nhai, nơi có các quầy hàng ven đường phục vụ hàng trăm món ăn phục vụ du khách.

Ngoài thưởng thức ẩm thực, du khách có thể ghé thăm các điểm đến nổi tiếng tại Hong Kong như Disneyland, Khu chợ Trung tâm, hay Triển lãm Cửu Long Thành Trại - nơi tái hiện những thước phim các tác phẩm điện ảnh kinh điển từng đạt giải thưởng như Cử Long Thành Trại - Vây thành.

Theo bà Lie Chian Jia, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Tổng cục Du lịch Hong Kong, trong 8 tháng đầu năm, Hong Kong đón 39.000 lượt khách Việt, tăng 46% so với cùng kỳ 2024. Thời gian lưu trú trung bình của du khách Việt tại Hong Kong 3-4 ngày, chi tiêu trung bình đạt 6.400 HKD/khách (gần 22 triệu đồng).

Phương Anh

.