Ba món cà phê Việt vào top đồ uống ngon nhất Đông Nam Á

Ba món cà phê quen thuộc của Việt Nam gồm cà phê sữa đá, đen đá và cà phê trứng được TasteAtlas xếp hạng cao trong danh sách các thức uống ngon nhất Đông Nam Á.

Cà phê sữa đá, cà phê đen và cà phê trứng của Việt Nam vào top 10 đồ uống ngon nhất Đông Nam Á do chuyên trang ẩm thực Taste Atlas công bố ngày 13/11, trong danh sách 62 món đồ uống tiêu biểu của khu vực.

Taste Atlas là chuyên trang ẩm thực quốc tế có trụ sở tại châu Âu, chuyên thống kê, xếp hạng các món ăn, đồ uống truyền thống dựa trên đánh giá của chuyên gia và độc giả toàn cầu.

Cà phê sữa đá xếp thứ 3, được mô tả là sự kết hợp hài hòa giữa cà phê đậm, sữa đặc và đá lạnh, tạo nên hương vị cân bằng giữa đắng, ngọt và béo. Theo cách pha truyền thống, cà phê pha bằng phin, dùng chủ yếu hạt robusta, sau đó rót lên đá và thêm sữa đặc. Hiện, nhiều quán sử dụng espresso (cà phê pha máy) kết hợp sữa đặc để rút ngắn thời gian pha chế.

Ly cà phê Việt pha từ hạt robusta. Ảnh: Anh Tú

Cà phê đen của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 6. Dù là thức uống phổ biến trên thế giới, chuyên trang ẩm thực cho rằng hạt cà phê và cách rang của Việt Nam tạo nên bản sắc riêng. Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu robusta lớn nhất thế giới. Loại hạt này có vị đắng mạnh, ít chua, hậu vị kéo dài, thường được rang kỹ. Một số nơi phối hương bơ, đường, cacao hoặc vani. Với nhiều người Việt, cà phê đen đá không đường là lựa chọn quen thuộc.

Cà phê trứng, đặc sản của Hà Nội, cũng góp mặt trong top 10. Thức uống này kết hợp cà phê nóng với lớp kem từ lòng đỏ trứng đánh bông cùng sữa đặc. Cà phê trứng ra đời từ những năm 1950, đến nay vẫn là một trong những món hút khách của thủ đô.

Cà phê trứng tại một quán ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: Tú Nguyễn

Ngoài ba món trên, nhiều đồ uống Việt khác cũng được xếp hạng cao như trà sen (vị trí 12), yaourt đá (23), rượu táo mèo (26), rượu cần (29), rượu nếp cẩm (31). Một số biến tấu hiện đại như cà phê muối, cà phê cốt dừa cũng xuất hiện trong danh sách.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là trà sữa đỏ Thái Lan, đứng thứ hai là cà phê trắng Ipoh của Malaysia.

Những năm gần đây, cà phê Việt Nam liên tục được truyền thông quốc tế nhắc đến. Năm 2023, Taste Atlas từng xếp cà phê sữa đá Việt Nam đứng thứ 2 trong top 10 thức uống cà phê được đánh giá cao nhất thế giới. Trước đó, CNN đăng bài "Why the world is waking up to Vietnamese coffee" (Vì sao cà phê Việt Nam khiến thế giới 'thức tỉnh'), nói về sự trỗi dậy của văn hóa cà phê Việt trên thị trường quốc tế. Năm 2022, tạp chí du lịch Canada The Travel xếp Việt Nam đứng đầu danh sách các quốc gia có cà phê ngon nhất thế giới.

Trong bảng xếp hạng tháng 2/2023 của Taste Atlas, cà phê sữa đá Việt Nam đồng hạng với ristretto của Italy trong vị trí đầu của danh sách 10 loại cà phê ngon nhất thế giới.

Cà phê được người Pháp đưa vào Việt Nam từ năm 1857. Sau giai đoạn thử nghiệm tại miền Bắc, cây cà phê phát triển mạnh ở Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk, nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với giống Robusta. Hiện diện tích cà phê cả nước khoảng 680.000 ha, là một trong những cây công nghiệp chủ lực.

Theo số liệu ngành nông nghiệp, lũy kế đến giữa tháng 11/2025, Việt Nam xuất khẩu gần 1,35 triệu tấn cà phê, kim ngạch đạt 7,64 tỷ USD, tăng 14,6% về lượng và 62,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Từ một thức uống du nhập, cà phê Việt dần hình thành phong cách riêng, gắn với phin, đá, sữa đặc và các biến tấu sáng tạo, trở thành một phần trong đời sống đô thị và hình ảnh ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới.

Mai Phương (Theo Taste Atlas)