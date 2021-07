Ba mẹ stress vì anh tôi không chịu lấy vợ

Nhà tôi có 3 anh em; tôi là con trai út, làm bác sĩ ở thành phố. Ba mẹ và anh chị sống ở vùng đất Tây Nguyên.

Mọi người đều ngưỡng mộ gia đình tôi vì anh chị em tôi đều được học hành, công việc đầy đủ, kinh tế cũng khá. Gần đây ba mẹ tôi bị stress, tôi cũng vậy, vấn đề ở anh trai thứ hai của tôi.

Anh 32 tuổi, làm ở gara ôtô, sau nhiều năm bôn ba và tốt nghiệp hai trường cao đẳng thì anh quay về gần nhà làm việc. Ba mẹ liên tục áp lực chuyện anh không chịu cưới vợ, cũng không thấy ra mắt bạn gái từ 3 năm nay. Nhiều người nói có thể do nghề nghiệp hay quần áo dính dầu nhớt, tuổi cũng cao so với mặt bằng ở quê nên anh ngại nói chuyện với các cô gái trẻ. Tôi để ý thấy đúng là anh nhát gái thật. Các bạn có thể chỉ giúp tôi cách khiến anh can đảm, mạnh dạn hơn chút trong giao tiếp với con gái không? Ba mẹ tôi mong có con dâu lắm, gần đây ba mẹ càng mệt mỏi hơn.

Thịnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc